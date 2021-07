Lionel Scaloni y Alejandro Fantino hicieron un juramento con espadas griegas y el casco de Leónidas: "¿Tenes miedo?"

Alejandro Fantino invitó a Lionel Scaloni a su programa e hicieron un juramento con dos espadas griegas. "¡Sos un espartano pujatense!", lanzó, entre gritos, el conductor.

El programa de anoche de Fshow (lunes a viernes a las 00, por ESPN) no fue uno más: su conductor Alejandro Fantino (ferviente defensor de "La Scaloneta", como bautizaron en redes al equipo) invitó al piso Lionel Scaloni, el técnico campeón de América, en la primera entrevista que dio después de alzarse con la copa en el mítico Maracaná frente a Brasil. Durante la entrevista, el DT oriundo de Pujato, provincia de Santa Fé, analizó a los jugadores y dio detalles sobre la consagración del grupo. Y Fantino entregó algunas imágenes que no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

"Y ahora, atento con lo que te voy a traer, gringo. La hice traer de Grecia y es real. Esta es la máscara del rey Leónidas, tiene cerdas de caballo y es la espada con la que combatieron en las Termópilas", le dijo el flamante nuevo conductor de Intratables (lunes a viernes a las 22, por América) al DT, antes de entregarle las armaduras griegas y hacer un juramento con dos espadas que, según aclaró Fantino, "son de medio kilo cada una".

El conductor pasó la pregunta decisiva: "Yo voy a tener la espada en la mano, me tener que prometer tomando el cabezal de Leónidas que no tenes miedo. Mirame, te lo estoy diciendo en serio, ¿tenes miedo?", a lo que el técnico ratificó que no lo tenía. "Decilo conmigo, no tengo miedo", insistió Fantino y terminó con el grito: "¡Sos un espartano pujatense!".

Furor por la Scaloneta en las redes

"No miro redes. Tengo Twitter, no estoy activo, pero me pasaron fotos. Está bueno que la gente crea en algo”, contestó Scaloni al ser preguntando si había visto las reacciones de la gente en la red social del pajarito. Y comentó cómo se dio la dinámica del equipo campeón: “Nosotros hacemos una mesa rectangular o redonda según como sea el lugar. Que todos se miren. Son 28 jugadores. Desde el primer día nosotros no quisimos mesas separadas. Porque creemos que está bueno. Eligen dónde se sientan, pero ellos se ven todos. Rara vez cambian de lugar, pero no tengo problema”. Además, destacó la admiración que tiene por Lionel Messi y comentó que el amor que le tiene su país por el hecho de ser el mejor jugador del mundo, "sería mucho mayor si lo conocieran personalmente"

En la misma señal deportiva en la que conduce su programa Fantino también hubieron discusiones sobre el desempeño de Scaloni como DT, en especial con Sebastián "El Pollo" Vignolo y los panelistas de F90 (lunes a viernes a las 13): “No me pasa absolutamente nada con los que me criticaron. De corazón lo digo. Forma parte del lugar que estoy. No vale la pena tener rencores porque forma parte que la gente opine y hable. Lo que digo es que si logramos estar alineados todo el mundo, somos todavía más fuertes”.