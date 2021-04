Alejandro Fantino es un periodista que se caracteriza por hacer todo tipo de preguntas, tanto en el ámbito de la política como en el plano deportivo. Actualmente, ejerce como conductor de ESPN y también en América TV, programas completamente diferentes. Sin embargo, a veces se permite hablar sobre su vida privada. Justamente, en las últimas horas y a partir de que revelara un detalle que involucra a Juan Román Riquelme -ídolo de Boca- terminó teniendo un conflicto con su novia Coni Mosqueira.

En Fantino a la Tarde, programa emitido por América TV, el presentador hizo una confesión que sorprendió a sus compañeros de trabajo y también a los televidentes: aseguró que, en caso de que tuviera un hijo con su pareja, le gustaría llamarlo "Riquelme", a quien admiró siempre.

Frente a esta situación, Mosqueira le puso un freno al sueño de su novio y dejó un fuerte mensaje. En diálogo con ¡Hola! Argentina, comentó: "Antes que nada, quiero aclarar que no estoy embarazada. Y si tengo un hijo no se va a llamar Riquelme, ni Román, ni Diego Armando".

De todas maneras, la novia de Fantino resaltó que no descarta que tengan una mascota que se llame como el vicepresidente de Boca: "Por ahí, 'Román' para un perrito, sí". Y aclaró: "Soy cero futbolera, miro fútbol una vez cada cuatro años en el Mundial porque todos a mi alrededor lo están viendo".

Por otra parte, y en caso de que tenga un hijo con el conductor, Coni Mosqueira resaltó: "Y volviendo al nombre, es algo consensuado pero creo que descartados los futboleros. Además, seguro que Ale (Fantino) va a proponer algún nombre filosófico o de la Antigua Grecia. Veremos llegado el momento...".

Fantino le expresó su amor a Riquelme en ESPN

Mariano Closs le hizo una pregunta a Alejandro Fantino que desencadenó varias revelaciones: "Si Riquelme te invita al próximo partido de Boca de local, ¿vos vas?". Y el presentador no tuvo ningún tipo de dudas: "Me muero, me muero, me muero, sí... iría acreditado, aunque en realidad no se puede por cuestiones de coronavirus, pero iría".

Sin embargo, la charla terminó en una situación verdaderamente insólita, ya que Fantino realizó otra declaración que ninguno de los integrantes de la mesa se esperaba. Ruggeri se sumó a la charla y sostuvo: "Pueden ir 100 personas a la cancha. Con todo lo que estás diciendo, te pueden invitar si querés". Y Closs agregó: "Por ahí terminás siendo parte del Consejo de Fútbol de Boca". Frente a esta idea, el conductor fue contundente: "Cascini me cae pésimo, Bermúdez, el Chelo Delgado... no".