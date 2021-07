Alejandro Fantino rompió el silencio y despejó las dudas sobre su llegada a Intratables

Sin ofrecimiento alguno de América TV, Fantino salió a aclarar su posición sobre la posible conducción de Intratables tras la salida de Fabián Doman.

Alejandro Fantino despejó todo tipo de dudas de una posible incorporación como conductor a Intratables luego de la salida de Fabián Doman tras dos años al frente del ciclo. El afamado periodista deportivo, que además ya cuenta con un programa por la tarde en América, afirmó que no ha tenido un ofrecimiento formal por parte del canal para ser el nuevo conductor. Por lo que, probablemente, Paulo Vilouta siga al frente hasta que llegue el reemplazo o la oferta de la que habló el propio Fantino.

Para comunicar su posición acerca de esto, Fantino utilizó su cuenta de Instagram a través de sus historias y además, destacó que está muy bien en los programas que realiza, tanto en la señal mencionada como también en ESPN por la noche. "Pasaba por acá para solamente aclarar porque me está llamando todo el mundo, y está bueno usar redes sociales para esto, que yo no tengo ningún ofrecimiento formal para hacer intratables por parte del canal", comenzó hablando el actual conductor de Fantino a la tarde, el cual se emite de 16 a 18.

Por otro lado, el periodista de 49 años nacido en San Vicente en la Provincia de Buenos Aires destacó su buen presente en los distintos ciclos en los que trabaja: "Estoy trabajando en Fantino a la tarde y estoy muy bien en ESPN". Y sobre el final del mensaje, agregó que seguirá trabajando como un profesional y volvió a mencionar que no recibió un ofrecimiento por parte de los directivos del canal: "Lo quiero contar porque no he tenido reuniones con el canal, nadie me ha dicho nada y yo en un ratito voy a laburar como todos los días, como me gusta. Reitero, nadie me dijo, me contó ni informó nada. Ahora, a laburar a la tarde y la noche porque soy un profesional de esto", concluyó.

La salida de Fabián Doman

Fabián Doman se dedicará a un nuevo cargo en su vida totalmente lejos de los problemas en la TV argentina. Se ocupará de las Relaciones Institucionales de Edenor y, según trascendió ya comenzó a trabajar allí a partir del jueves 1 de julio.

"No voy a estar más", definió Doman en su último día al frente del ciclo que comenzó en el 2012 con Santiago del Moro, junto a una extensa lista de agradecimientos en la que destacó que Intratables "tiene la mejor producción que puede tener un programa de televisión”.

Doman reúne una gran experiencia por fuera de los medios de comunicación ya que a finales de los '90 fue jefe de prensa de la embajada de la Argentina en los Estados Unidos, con Fernando de la Rúa como presidente, dentro de la delegación diplomática que estaba a cargo de Guillermo Enrique González. Se mantuvo en el cargo con Diego Guelar durante la presidencia de Eduardo Duhalde, hasta que volvió a la Argentina en 2003.