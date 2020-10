"Me ahogo", Fantino preocupó a sus compañeros en vivo

mAlejandro Fantino es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. Actualmente, se encuentra trabajando en dos programas que generan revuelo entre la gente: por la tarde, sale al aire por América TV; mientras que por la noche lo hace en ESPN FC. En el primero hace hincapié en noticias de política y espectáculo; y en el segundo las novedades giran en torno al mundo del fútbol.

En los últimos días, mientras llevaba los hilos de su programa llamado Fantino a la Tarde, el periodista recibió la visita de Carlos Kambourian, médico pediatra que se desempeñó como presidente del Hospital Garrahan. Luego de abordar los problemas que el coronavirus está dejando entre los pacientes recuperados, el santafesino realizó una revelación que preocupó a todos su compañeros.

"Revisemos las secuelas porque esto deja algunas secuelas que estamos viendo", sugirió el doctor. Fantino lo interrumpió y comentó: "Tenés razón. Hay algunas cosas que yo te quiero contar y te lo voy a expresar. Haz de mi cuerpo una prueba. Evidentemente… yo no tuve complicaciones pulmonares, ni tosí, tuve fiebre tres días".

El momento más duro fue cuando el conductor resaltó los problemas que le ha dejado la enfermedad: "Hace dos meses que lo tuve, el olfato creo que no lo recupero más. Reitero, no me importa, porque estoy viviendo. Sin olfato puedo seguir viviendo, puedo hacer tele, estar con mis afectos, ahora… nunca más pude recuperar un umbral de resistencia aeróbica, nunca más lo tuve. Voy a jugar al tenis, hago un pique o una pasada en la cinta, y me ahogo".

"No me pienso hacer estudios, si la quedo ahí… recuérdenme como un tipo que los quiso", aseguró además

Mientras los panelistas de la mesa como Marcela Tauro y Luis Ventura hacían absoluto silencio, el periodista contó que le cuesta mucho hacer actividad física: "Me ahogo. 175, 181 las pulsaciones. Bajo en una pasada que antes la hacía en 152 pulsaciones. Algo pasó en mi organismo, no sé qué. Pero no me pienso hacer estudios, si la quedo ahí… recuérdenme como un tipo que los quiso. Basta de ir a hacer estudios, cada vez que te hacés estudios te encuentran algo".

"Yo no quiero ser irrespetuoso con ninguno, porque a todos nos pega de manera diferente, yo había escrito un posteo cuando terminó. Pero no lo subí, porque dije tampoco es que peleé contra Eneas, pero bueno, es súper respetable, porque uno lee lo que escribió Fredy (Villarreal) y dice ‘Wow'", agregó Fantino, con un tanto de tristeza y haciendo foco en lo difícil que la pasó el comediante con el COVID-19.