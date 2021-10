El actor Alec Baldwin mató accidentalmente con un arma de utilería a una mujer e hirió al director

El actor Alec Baldwin, quien ayer mató accidentalmente con una pistola de utilería a la directora de fotografía de la película western que rodaba en el estado de Nuevo México e hirió también al director del filme, Joel Souza, aseguró hoy que "no hay palabras" para transmitir su tristeza y afirmó que cooperaba "plenamente con la investigación policial".

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para conocer cómo ocurrió esta tragedia", escribió el actor desde su cuenta de Twitter.

Y, agregó que estaba "en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que la conocieron y amaron".

Las autoridades estatales confirmaron que el disparo se produjo por accidente minutos antes de las 14 de ayer durante la filmación de la película "Rust", protagonizada y producida por Baldwin, y señalaron que la víctima, de 42 años, identificada como Halyna Hutchins, fue trasladada en helicóptero por los servicios de emergencia al hospital de la Universidad de Nuevo México donde declararon su muerte.

En el accidente también resultó herido el director Joel Souza, de 48 años, quien fue internado en el Centro Médico Regional Saint Vicente pero Frances Fisher, una de las actrices de la película, tuiteó anoche que ya estaba fuera del hospital.

En el marco de la investigación, que según los medios locales parmanece "abierta y activa", Baldwin fue entrevistado ayer por agentes del departamento de policía del condado de Santa Fe, donde se rodaba el filme, al igual que otros testigos del hecho mientras el incidente.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, Juan Ríos, portavoz de la oficina del alguacil, adelantó que es probable que no se produzcan actualizaciones de la investigación hasta la próxima semana.

Sin embargo, desde la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE, según sus cifras en inglés) denunciaron que el arma que mató a Hutchins e hirió a Souza contenía una munición real y resaltaron que el equipo que cubrió los departamentos de utilería, decoración y efectos especiales en Nuevo México no eradel sindicato.

Rust Movie Productions LLC, la productora detrás de la película, también emitió un comunicado: "Todo el elenco y el equipo quedaron absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna. Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Brindaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén conectados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento".

Nacida en Ucrania en 1979, Hutchins había crecido en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Asistió a la Universidad Nacional de Kiev y se graduó en periodismo internacional. En su primera carrera trabajó como periodista de investigación para producciones documentales británicas en Europa del Este. Luego, inspirada por directores de fotografía como Christopher Doyle y Sergey Urusevskiy, decidió enfocarse en la realización de películas y se mudó a Los Ángeles.

En 2018 fue una de las ocho directoras de fotografía seleccionadas para el 21st Century Fox DP Lab inaugural, y un año después fue seleccionada como una de las Rising Stars de la revista American Cinematographer.

Con Adam Egypt Mortimer había trabajado en la película independiente de suspenso y misterio de superhéroes "Archenemy" estrenada en 2020.

"Estoy tan triste por perder a Halyna. Y tan enfurecido de que esto pudiera suceder en un set. Era un talento brillante que estaba absolutamente comprometido con el arte y el cine", escribió Mortimer en Twitter.

Entre otras películas trabajó en el drama policial "Blindfire" (2020) de Michael Nell , el horror de Cate Devaney "El sombrero loco" (2021), "To the New Girl" de Adriana González-Vega (2020) y la película de terror de Pollyanna McIntosh Darlin ' (2019).

En "Rust", protagonizada también por Frances Fisher, Jensen Ackles y Travis Fimmel, Baldwin interpreta al forajido Harland Rust cuyo nieto, de quien estaba distanciado, es declarado culpable de un asesinato accidental y sentenciado a la horca por lo que viaja a Kansas para sacarlo de la prisión.

Alec es el mayor de los hermanos Baldwin (Daniel, William y Stephen), una familia de larga tradición artística con presencia en cine y televisión, que encabezó filmes como "Beetlejuice", "La caza del Octubre rojo", "El aviador" y "Los infiltrados" de Martin Scorsese.

Fue presentador del programa "Saturday Night Live" en 17 oportunidades y su interpretación de Jack Donaghy en la serie de comedia "30 Rock" le valió dos Emmy, tres Globo de Oro y siete Screen Actors Guild Awards.

Entre sus trabajos más recientes destacan "A Roma con amor" y "Blue Jasmine" de Woody Allen.

Con información de Télam