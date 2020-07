Macarena Sánchez dio detalles de los "picados" en Olivos: cómo juegan el presidente y sus ministros

Macarena Sánchez fue la jugadora que encabezó la lucha por la profesionalización del fútbol femenino en Argentina y el presidente Alberto Fernández la premió con el nombramiento de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventud. Ese rol de funcionaria le permitió a la delantera de San Lorenzo acceder a los tradicionales “picados” que se organizan en la Quinta de Olivos y, en una entrevista reciente, reveló detalles de esos encuentros deportivos en los que compartió con otros integrantes del gobierno.

“Es lindo, ahora están suspendidos y nos quedaron pendientes un par de partidos. Se disfruta mucho y es un ambiente distendido, para disfrutar del fútbol y correrse un poco del rol político que tiene cada uno. Es para reírnos y disfrutar de lo lindo que es jugar entre amigos. Para mí es un privilegio poder estar ahí entre el Presidente y grandes dirigentes. Me divierto mucho yendo a jugar ahí y haciéndole goles a Alberto”, contó Macarena en un vivo de Instagram con la periodista Angela Lerena para TNT Sports.

La futbolista santafesina reveló que festejó varios tantos ante el Presidente de la Nación, quien suele oficiar de arquero. “El primer gol que recibió en su gestión fue por mí, le metí un golazo”, dijo, entre risas.

A la hora de definir la personalidad de sus compañeros dentro de la cancha, aseguró que el Ministro de Economía Martín Guzmán, su compañero de ataque, “es callado y juega muy bien”. Del Ministro del Interior Wado de Pedro detalló que “es callado y un buen defensor”. En tanto, calificó al Presidente como “jodón” porque “siempre tira chistes”.

Respecto de Alberto Fernández, relató con humor: “El Presidente hace de arquero y de árbitro a veces. Tiene un par de privilegios, abusa de su poder. Una vez no me cobraron un penal y fue polémico, me enojé”.

“Al principio me costaba un poco, estaba bastante tímida y retraída. Después me fui soltando. Ahí son muy de hacer chistes así que te van llevando a un ambiente más cálido”, valoró. Y, a modo de cierre cierre, comentó: “Yo siempre voy con respeto, trato de no gritar los goles y de mantener el perfil bajo. Voy, juego me divierto y después cada uno sigue con su rol político y con su responsabilidad”.