Alberto Fernández sorprendió con un elogio a Wos: "Me impresiona mucho"

En medio de una entrevista, Alberto Fernández destacó a Wos entre los artistas de la nueva generación que escuchó y que más disfruta.

Que la escena urbana está en un gran momento con un crecimiento ininterrumpido ya no hay dudas. En ese sentido, algunos artistas se destacan por sobre otros, como Wos, que fue destacado recientemente por Alberto Fernández. "Wos particularmente me impresiona mucho", aseguró el Presidente en una charla en el ciclo Caja Negra, conducido por Julio Leiva.

Conocido amante de la música y con pasado como rockero, Alberto Fernández habló de uno de los nuevos artistas que más gustan entre la juventud argentina. En medio de una charla descontracturada con el periodista Julio Leiva en Caja Negra, el Presidente opinó sobre la música de Wos, un rapero surgido de las batallas de freestyle pero que desde hace años se convirtió en uno de los artistas más importantes de la actualidad.

"Wos me parece una forma de expresión musicalmente rara pero impresionante", comenzó asegurando Fernández ante la consulta de Leiva de si conocía a artistas de la nueva generación que están explotando a nivel nacional y regional como Duki, L-Gante y Nicki Nicole. "Wos particularmente me impresiona mucho, él me impresiona", continuó el Presidente, que también explicó que destaca al joven rapero por sus letras y su compromiso. "No es complaciente", agregó Fernández para reconocer a Wos.

"Tiene la lógica más del fraseo, donde la música pasa por un segundo plano", analizó Alberto Fernández al artista en la parte musical. A la vez, sumó que Wos "tiene más dominio del ritmo que de la armonía", algo lógico en el rap, el género en que se inscriben la mayoría de las canciones del músico argentino. "Lo de Wos me parece un punto aparte, es un caso lindo, es un tipo talentoso", consideró el Presidente. "No tengo el gusto de conocerlo pero he escuchado sus temas más de una vez, y siempre que lo escuché lo vi muy talentoso", cerró Alberto Fernández su opinión sobre el rapero argentino y uno de los mayores exponentes de la música urbana actual en el país y la región.

Quién es Wos

Valentín Oliva -como figura en su DNI- nació en enero de 1998 en la Ciudad de Buenos Aires. Desde chico descubrió el mundo del freestyle y lentamente comenzó a hacerse un nombre en el circuito de competencias de plazas, como El Quinto Escalón. Su despegue en las batallas se dio en el 2018 cuando resultó campeón de la FMS Argentina y la internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Después de esas dos grandes victorias, Wos dejó el freestyle para dedicarse a su música.

Con Caravana, su primer disco, ganó tres Premios Gardel en el 2019 a Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum/Canción Urbana y Canción del Año. En marzo del 2021 lanzó un breve set en vivo que grabó en la Patagonia y el último tema que sacó hasta el momento es Que se mejoren, un grito de rebeldía que está cerca de llegar a las 3 millones de reproducciones en YouTube.