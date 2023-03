Por qué se separaron Araceli Gonzalez y Adrian Suar

La pareja fue furor en los 90, y terminó separándose en 2005 en medio de un divorcio millonario. Intentaron volver, pero no tuvieron éxito. Te contamos todos los detalles de la separación más mediática del país.

Araceli Gonzalez y Adrian Suar son sin duda la pareja más mediática de la década del 90, cuando además de ser protagonistas de grandes éxitos, la fama y el talento llevaban al "Chueco" a gestar la idea de crear Polka. Parecían destinados a estar juntos aunque ese final se averió cuando en 2005 decidieron poner fin a su relación en tan malos términos que nunca más se dirigieron la palabra.

Como se conocieron Araceli Gonzalez y Adrian Suar

Los dos actores furor de la década de 1990 actuaban en La Banda del Golden Rocket, donde cruzaron miradas por primera vez en los sets de grabación. Su romance rápidamente se convirtió en uno de los más populares de la Argentina ya que los dos se encontraban en el auge de su carrera.

Araceli comenzaba una frondosa trayectoria de actriz tras ser reconocida mundialmente como modelo, y Adrian Suar era un actor más de la camada de talentosísimos artistas de la época, pero estaba a punto de tomar en envión para fundar una de las productoras más importantes del pais: Polka.

Junto a ella y gracias a su aporte económico, Suar logró lanzarse como productor y poner en pantalla series entrañables como Poliladron, Gasoleros, Verdad/Consecuencia y más. Cada año la lista de éxitos engrosaba aún más y el prime time de El Trece estaba nutrido directamente de eso. En paralelo, Araceli y Adrian afianzaban su romance y terminaron por casarse en 1997.

La separación de Adrian Suar y Araceli Gonzalez

A pesar de que eran una de las parejas más queridas, en 2005 ambos actores decidieron ponerle punto final a la relación. Poco se supo en el momento sobre los motivos que llevaron a esa decisión, pero años después la modelo rompió el silencio. ¿Qué pasó? Al parecer las causas fueron muy variadas como infidelidades, destratos y desencuentros de parte del actor, a quien los medios con frecuencia relacionaban con otras figuras.

Los nombres más resonantes eran Leticia Brédice y, luego, Griselda Siciliani con quien blanqueo su relación en 2008. Al respecto, Araceli contó en Intrusos que "A principios de 2007 estuvimos conviviendo un tiempo para ver si podíamos reconstruir la relación, porque nos teníamos afecto. En ese momento coincidió con otra mujer (Griselda), por eso decidí terminar la relación".

El escándalo no llegó ahí. La pareja y padres de Toto nunca volvieron a dirigirse la palabra, y a pesar de los años de hermetismo en torno a la situación del divorcio y las cuestiones administrativas, en 2019 Araceli aseguró que "jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué".