Adrián Suar sobre la industria del espectáculo: “El 70% de los actores son K”

El actor defendió a Florencia Peña tras los agravios machistas y reveló cómo fue su reunión con el presidente.

Adrián Suar se expresó sobre el conflicto que se desencadenó a raíz de las visitas de actores a la Quinta de Olivos, en una de las cuales él participó. En un reportaje radial, el productor de televisión defendió a Florencia Peña e hizo alusión a la gran cantidad de actores alineados con el kirchnerismo.

“Al artista no se le pide posición política, se le pide definición. Yo tengo la mía y también voy cambiando de ideas, no tengo una mirada tan nazi de las cosas en mi vida. Puedo estar de acuerdo con uno y con otro, me puedo dar vuelta si el otro me explica”, expresó el actor sobre cuán poco atravesado estaría por la famosa grieta y siguió: “Los argentinos somos muy particulares. Enseguida sale el 'de qué lado estás'”.

Luego, Suar se metió de lleno en cuán afectada se ven las contrataciones de los actores por sus posturas políticas. “Nosotros contratamos talento, nunca me ha importado la posición política, y con muy pocos me ha pasado que no quieran venir, y nunca me han prohibido a alguien. A los que no llamé fue porque no los necesitaba para ese rol, pero después, el 70% de los actores son kirchneristas creo yo”, expresó y así dejó en claro que nota una amplia mayoría de actores afines al oficialismo en la industria nacional.

“Por ahí estoy diciendo una boludez, pero hay muchos y no tengo ningún problema. Tengo más problemas con los seres humanos que con la política, porque hay mucha gente que defiende una posición, sea kirchnerista o de Juntos por el Cambio, que habla de ética y después son malas personas”, concluyó el directivo de El Trece.

Su defensa a Florencia Peña

Más tarde, el protagonista de Solamente Vos hizo alusión a su visita a la Quinta de Olivos y defendió a Flor Peña. “Yo fui a Olivos por lo mismo que Florencia. Lo llamé a Alberto Fernández, en esos días cuando estaban los primeros casos, y que todavía no se había tomado dimensión de lo que pasaba. La actividad de los actores había parado antes de que declaren el aislamiento. Fui intuyendo lo que significaba ese parate, ver qué se podía hacer, ver si se podía encontrar un equilibrio. Pero después, con los hechos, obviamente me di cuenta que no, los casos se desmadraron”, aseveró y remató: “Es una locura el ataque que le hicieron a Florencia por haber ido a tener una charla con el presidente, me pareció una locura, la ofendieron, fue cualquier cosa”.