Ingrid Grudke y el relato de un acoso sufrido: "La pasé mal"

Ingrid Grudke reveló que fue acosada en el trabajo durante un casting y brindó detalles de lo ocurrido. "La pasé mal, era normal", recordó.

El relato de Ingrid Grudke acerca de un episodio de acoso sufrido durante un casting cuando era joven impactó al ambiente artístico y de la farándula argentina. En la entrevista con el periodista Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), la modelo, actriz y presentadora de 45 años se soltó y aportó detalles realmente dramáticos de lo que le ocurrió hace ya más de dos décadas.

La misionera brilló en la televisión nacional como parte de ShowMatch, Los Roldán, Sos mi vida y CQC (Caiga Quien Caiga), entre otros. Además, se destacó en el teatro y en algunos videoclips musicales junto a estrellas internacionales como "Don Omar", Hilda Lizarazu y Ricardo Montaner, por ejemplo.

El dramático relato de Ingrid Grudke sobre un acoso sexual sufrido

Cuando Etchegoyen la consultó acerca de si había sufrido algún episodio de ese tipo, la modelo respondió de manera afirmativa y hasta detalló: "La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces, y era normal hace 25 años... En ese momento era natural y normal. Son situaciones de acoso, de propasarse".

Para tratar de explicar por qué aquello era moneda corriente en dicha época, Ingrid Grudke profundizó: "El hecho de que vos trabajaras con tu cuerpo y estuvieras en ropa interior y mostrando lencería o haciendo una situación sexy, un comercial, daba derecho a decir 'si ésta no tiene problemas en ponerse en tanga, le doy un chirlo en la cola y está bien'".

Fue tan así que incluso su colega de ese entonces se puso del lado de ella y lo rememoró: "En un comercial me pasó eso, fue una situación incómoda y hasta el modelo me lo comentó. Me dijo ´¿qué le pasa a este tipo?´. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces. Lo loco es que yo te cuento esto y ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa, pero en ese momento era normal. Vamos cambiando, porque hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Ese productor lo tenía incorporado como algo normal y hoy quizás dice ¿por qué hice esto?´".

Además, Grudke se animó a puntualizar cuál fue la actitud de este hombre, del que no quiso dar el nombre: "Me tocó la cola. Tenía 23 años. Hoy quizás esa persona se pregunta por qué hizo eso. Está bueno evolucionar. Te hace sentir incómodo. No tiene por qué tener ese abuso de autoridad y no está bueno".

Ingrid Grudke, una histórica del modelaje argentino.

Por último, insistió en que en ese tiempo "era normal con ciertos productores" y concluyó con un pedido a las personas del otro género: "Los hombres hoy lo están viendo y, cuando ellos sientan lo que nosotras sentimos en esos momentos y nos empiecen a defender un poco entre ellos, esto va a cambiar también. Hay muchos hombres que se ríen, por más que quizás no estén de acuerdo, pero se ríen de esas situaciones. Va a cambiar cuando el hombre diga ‘no está bueno lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste?´. Si no, siempre las mujeres quedamos como unas locas. La fuerza está en que los hombres ayuden y empiecen a empatizar, ahí van a pensar distinto”.