Benjamín Rojas vive un drama con una fanática: "Se puso violenta"

El actor Benjamín Rojas sufrió un episodio de acoso callejero por parte de una fanática que se viralizó en las redes sociales.

Benjamín Rojas fue la víctima indirecta de un episodio de acoso que vivió por parte de una fanática en La Plata, provincia de Buenos Aires. El actor, cantante y músico argentino de 36 años fue noticia por algo que en realidad ocurrió más precisamente en el comercio de su esposa Martina Sánchez Acosta, la pastelería llamada Teodelinesias ubicada en City Bell, en las calles Diagonal 3 y 473 bis.

Allí se acercó una seguidora del ex Chiquititas, Rebelde Way, Casi Ángeles y Alma Pirata, entre otros. Aparentemente, ella le quería entregar una carta al artista y pedirle un autógrafo, aunque cuando le respondieron que él no se encontraba en el lugar en ese momento, se puso violenta, provocó destrozos en el negocio y fue registrada por las cámaras. De esta manera, será investigada y todo indica que en breve se conocerán los pasos a seguir con ella.

Las imágenes de lo sucedido el miércoles 20 de octubre de 2021 en la pastelería de la esposa de Benjamín Rojas fueron difundidas inicialmente por Fernando Torcho, periodista y licenciado en Comunicación Social que trabaja en C5N. Allí se puede observar cómo la fanática del actor quiere ingresar al lugar sí o sí y, como no puede hacerlo, forcejea a los gritos con las rejas, arroja algo al interior del sitio y hasta patea un objeto de madera que estaba adentro.

Ahora, según indicaron los voceros judiciales, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ya se encuentra trabajando en el caso. Igualmente, esto no es nuevo: fuentes judiciales indicaron que, seis meses atrás, esta seguidora llamada Sofía ya había sido denunciada en la Ciudad de Buenos Aires por acosar a Rojas tras una función de él a la salida del teatro, así como también amenazar a su mujer Martina Sánchez Acosta.

El actor Benjamín Rojas, con su bebé a la que suele mostrar en Instagram.

Quién es Benjamín Rojas

Nacido en La Plata el 16 de abril de 1985, el actor, cantante y músico saltó a la fama en 1998 cuando debutó en la televisión argentina en Chiquititas (Telefe), donde interpretó el personaje de Bautista Arce, aunque su éxito no quedó allí y continuó, por ejemplo, con otras tiras juveniles como Rebelde Way, Alma Pirata, Floricienta y Casi Ángeles. Además, se destacó en el teatro y ganó el premio Estrella de Mar en 2017 como el mejor actor de reparto en la obra El otro lado de la cama.