Acoso sexual: Nati Jota publicó una desagradable foto que le mandó un seguidor

"Estoy temblando", escribió la periodista y repudió el violento mensaje que le mando un hombre a su Instagram. Mirá lo que le respondió.

Nati Jota sufrió acoso sexual por parte de uno de sus seguidores. Lo que le ocurrió a la periodista es un claro ejemplo del machismo explícito que viven las mujeres en las redes sociales. Esta vez, no quiso dejarlo pasar y decidió exponer la desagradable fotografía que le mandaron luego de la polémica que se generó por las fotos del Tucu Correa que publicó en su Twitter, en las que se lo ve usando una sunga, por lo que la acusaron de sexualizar al futbolista.

Después de las críticas, Natalia twiteó un fuerte descargo en el que reconoció que sufre acoso sexual constantemente: "Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto o las pajas que se harían y no digo nada?? 2) no les da para entender que es DISTINTO?".

Luego, agregó: "Vos pensás q el Tucu sufre o se siente inferior o algo así xq yo digo q está bueno??? Pensás q le incomoda o le da miedo??? O algo así?? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha".

Una vez que pasaron algunos días del escándalo, Nati Jota compartió con sus seguidores una imagen que le llegó por parte de un usuario que le mandó contenido sexual explícito y violento. "Estoy temblando y con el corazón a mil hace un rato. Seguro q esto me lo merezco no?", escribió Nati y mostró el desagradable mensaje que le mandó su seguidor.

La periodista se mostró consternada y angustiada por lo ocurrido. Admitió que, lamentablemente, es habitual que le manden imágenes sexuales sin su consentimiento, pero esta vez la sobrepasó: "La oscuridad, perversión y machismo que hay en mandarme a mí una foto de todo eso".

Más tarde, Nati Jota dio por cerrado el tema, agradeció los mensajes de apoyo y dijo que publicó la imagen para concientizar sobre el caso. "Si un chabón nuevo ya entiende lo horrible que podemos sentirnos y lo invasivo que es, ya sirvió de algo".