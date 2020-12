Tras una jornada histórica por la aprobación del aborto legal, la periodista Noelia Barral Grigera (IP, ex C5N) publicó un irónico mensaje sobre el año 2020 y las cosas buenas y malas que sucedieron, en referencia a que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se hizo Ley. Al ataque salió el panelista ultramacrista Osvaldo Bazán y fue apoyado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La conductora de IP tuvo que poner su cuenta de Twitter privada por el ataque que estaba recibiendo de los trolls macristas.

“2020 el mejor año de la historia”, publicó Barral Grigera de forma irónica. Inmediatamente, el panelista de TN le respondió con una seguidilla de números de la pandemia que nada tenían que ver con el mensaje que había escrito la periodista.

“42 mil muertos y contando. 50÷ de pobres 90 mil comercios cerrados 1.000.000 de chicos dejan para siempre el sistema educativo. Un año entero sin clases presenciales Millones de desocupados. Provincias feudales aisladas Decenas de muertos por represión policial. Pero”, desglosó Bazán, con datos inchequeables.

Lo curioso (o no tanto) es que el ex periodista de Radio Nacional y de la Ciudad entre 2015 y 2019 había publicado que "la vida continúa" en Brasil, cuando en aquel país había ya 90 mil muertos, más del doble de la cifra que hoy escandaliza a Bazán por un comentario irónico que no entendió o no quiso entender.

Los mensajes amenazantes e insultos no se hicieron esperar por parte de los seguidores de Bazán hacia la conductora, lo cual, la obligó a poner su cuenta de Twitter en privado.

“Y pensar que algunos de mis amigos te quieren. O te querían. Tengo las menciones llenas de gente deseándome ser violada y desmembrada y ahora veo que son tus seguidores. Y ni das la cara... pero no sorprende lo pusilánime en una persona que alimenta tanto odio”, replicó Barral Grigera frente a los contantes ataques.

Acto seguido, interino Bullrich en defensa de Bazán que decidió guardar silencio y no hacerse cargo de lo que generó: “¿Qué les pasa? ¿Les duele la verdad? ¿Porque (sic) lo agreden a Osvaldo?”

“Sería más coherente decirle a Noe que está fuera de la realidad no?”, disparó la ex ministra de Mauricio Macri, que tuvo grandes hitos como meter preso a un tuitero por una canción de cancha (que confundió con una amenaza) o confundir un pollo con una bomba en el marco de la organización del G20.