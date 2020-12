El pasado 29 de diciembre, las calles del Congreso de la Nación concentraron a una multitud de gente que fue a manifestarse tanto a favor de la legalización del aborto como en contra. Después de una sesión de 12 horas, el Senado de la Nación aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y El Program documentó la reacción de los manifestantes "provida" cuando se enteraron del resultado de la votación.

A pesar de que el poroteo indicaba que la ley iba a salir por amplia diferencia, al comienzo del video se los ve a los activistas anti-derechos con aires optimistas, saltando y cantando mientras esperaban los números finales.

"La vida no se vota", cantaban los manifestantes. Algunos sostenían carteles que decían "el aborto es fracaso social", otros crucifijos y rosarios.

Llegó el momento de la definición y se la escucha decir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención".

En ese momento, las caras de los manifestantes se transformaron y quedaron hundidos en una profunda tristeza. Abrazos, llantos y sorpresa. El video de El Program captó la reacción de las personas del lado celeste que, una vez que escucharon los resultados, se mostraron sorprendidos y desilusionados por la aprobación del proyecto de ley que impulsó el Poder Ejecutivo.

Los insólitos argumentos de los senadores "pro vida"

En medio del debate por el aborto legal en el senado, algunos senadores anti derechos esgrimieron opiniones infundadas y argumentos de lo más insólitos.

El senador por la Provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, arrancó su argumento diciendo que "en el año 1315 se produjo una sequía en Europa y tuvo un impacto en Inglaterra donde reinaba Eduardo II. Le comentó cuál era el problema, la mitad de la cosecha, la mitad de los cerdos y con el trigo existente se iba a poder hacer la mitad del pan para la población". De esta forma, comparó a las mujeres y personas gestantes con cerdos.

El senador de la provincia de Misiones, Maurice Closs, lanzó una insólita comparación y trató de huirle al mote de "anti derechos" aunque, justamente, con su votación en contra en 2018 no permitió que las mujeres puedan elegir sobre su cuerpo. Esta vez, en el debate, indicó: "En lo personal no me siento responsable de ninguna de las muertes ocurridas desde el 2018 por haber votado en contra, y no hago responsable de ningún asesinato ni homicidio a nadie que tenga el pañuelo verde".

Antonio Rodas, senador por el Frente de Todos por la provincia de Chaco, acudió a los argumentos religiosos para expresarse de forma negativa en relación a la IVE: "Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que honrar la vida con un compromiso diario y permanente".

María Belén Tapia (UCR), apeló a la biblia y, entre sus argumentos aseguró que en la próxima votación dijo que "los ojos de Dios puso enfrente nuestro los valores para el futuro de la Nación". En ese sentido, agregó que los senadores tendrán una "bendición si valoramos la vida.", pero como contrapunto habrá una "maldición si elegimos matar inocentes" porque eso "lo dice la Biblia por la que juré”.

El legislador Pablo Blanco, de la Unión Cívica Radical (UCR) habló del rol del "padre" ante la IVE y destacó el rol que tiene el hombre ante esta situación que atraviesa la mujer: "Otro gran olvido de este proyecto es el padre del niño. Quien no solo es responsable y esencial para la concepción, sino que sin duda tiene sus obligaciones pero también los derechos sobre ese niño".