En los últimos años, el debate del aborto ha provocado una fuerte división en la Argentina. Están quienes creen que todas las mujeres deben tener derechos a acceder a una atención médica legal para no morir o sufrir complicaciones de salud debido a un aborto, y también están aquellos antiderechos que creen que esta acción se debe mantener en la clandestinidad. De un lado está Luis Novaresio. En la vereda de enfrente, se ubica Amalia Granata. Ambos se cruzaron fuertemente en Twitter y el periodista terminó dejándola muda con un fuerte comentario.

La pelea comenzó cuando Granata, quien hace años se embandera con los pañuelos celestes, leyó un tuit que comentó Novaresio: "Quizás, ya sea hora de declararnos todos enamorados de Beatriz Sarlo". El testimonio del conductor hacía referencia a las declaraciones de Beatriz Sarlo en Animales Sueltos.

Sarlo había hecho un comentario sumamente revelador: "Tengo una visión completamente laica sobre la cuestión del aborto. Lo que dije realmente fue un alivio en cada una de las situaciones que pasé. Yo aborté dos o tres veces, nunca tuve vocación de ser madre. Era una época en la que a veces no se conseguían los anticonceptivos. Ahí podía pasar que alguien que no deseaba en absoluto un embarazo lo obtuviera".

Como consecuencia, Amalia Granata desató su furia y disparó: "Esta señora mató a 3 hijos y lo cuenta en TV orgullosa. No tengo palabras... Evidentemente tiene la vocación del descarte humano". Pero, por supuesto, Novaresio no se quedó callado y le respondió.

La respuesta de Luis Novaresio con la que destruyó a Amalia Granata en Twitter:

Con altura, Luis Novaresio le respondió a Amalia Granata en Twitter: "Estimada Amalia. Me congratulo con que no tengas palabras. A veces, sé que cuesta bajarse del podio del ego, es necesario tener oídos, escuchar sinceramente al que piensa y siente distinto y asumir la diversidad como modo de crecer. Hablar sin escuchar, suele ser de fanáticos".

Granata no pudo contenerse y volvió a cuestionar al periodista: "¡Claramente lo decís por las que estaban afuera del Congreso vestidas y pintadas de verde gritando descontroladas! Sí, sí, coincido con vos respecto al fanatismo. Justamente el ego es lo que lleva a una mujer a pensar sólo en ella y no importarle la vida del hijo que lleva en el vientre". Finalmente, Novaresio le marcó la cancha: "No, mi estimada. Claramente lo digo por vos. Hay que saber escuchar y leer".