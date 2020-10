Nació Agustín Pintos Calabrese, el primer hijo de Abel Pintos junto a su pareja, Mora Calabrese. El reconocido cantante mostró la primera foto de su hijo públicamente y recibió miles de saludos de felicitaciones por la gran noticia.

El hijo de Abel Pintos nació este miércoles a las 19:30 en Resistencia, Chaco, según informó el periodista de espectáculos, Ángel de Brito.

Ayer el cantante le dio la bienvenida a su hijo en las redes sociales y publicó una imagen junto a Mora Calabrese y al pequeño Agustín recién nacido. Acompañó la publicación con una frase de la canción "Un vestido y un amor" de Fito Paez: “Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma”.

Hace seis días, Abel publicó una tierna foto donde le anunciaba a su hijo, mientras miraba y tocaba el vientre de Calabrese, que se había afeitado para no pincharlo. "No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando chiquito!", escribió junto a la imagen y agregó: "Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar, a que estés aquí".

También, hace dos meses, el cantante presentó la canción "Piedra Libre", un tema que compuso especialmente para su hijo Agustín. : "Es una canción que escribo a raíz de un sueño que tengo en el que juego a las escondidas con Agustín, con mi hijo. Lo escucho correr por la casa, cerrar puertas, esconderse en placares, y cuando voy a buscarlo nunca lo encuentro", expresó Pintos.