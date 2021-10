A los 50 años, Alejandro Fantino confesó el único sueño que le queda por cumplir

El conductor de Intratables y de ESPN Show realizó un análisis de su vida al llegar a los 50 años y expresó el sueño que aun quiere cumplir.

Alejandro Fantino festejó su cumpleaños número 50 rodeado de sus afectos, con la conducción de Intratables por América TV y de ESPN Show. Muy reflexivo y filosófico, encantado con el camino recorrido hasta ahora, feliz con sus logros y satisfecho con su presente, también se permitió deslizar un sueño que mantiene pendiente y espera cumplir en los próximos años.

En diálogo con Teleshow, el conductor graficó la vida “como un viaje”. “El paisaje que vi desde la ventanilla en estos 50 años, desde chiquito en mi pueblo, cuando me fui de mi casa, mi llegada a Buenos Aires, todas las cosas que vi a través de esa ventanilla, fueron cosas lindas, agradables”, aseguró. Jamás imaginó todo lo que le iba a pasar. Según contó, su idea de vida era ayudar a su papá en las máquinas cosechadoras, quedarse a vivir en el pueblo y tener una vida como la que tienen sus amigos allá. “Estaba muy lejos Buenos Aires, muy lejos poder trabajar en una radio”, aseguró.

Hoy, Fantino está conforme con todos sus pasos y los cambios que fue haciendo en su carrera, también los que significaron salir de su zona de confort, como cuando probó la tarde con Fantino a la tarde, viniendo de la franja de la noche. "No tenía referencia, nunca me había comunicado con la audiencia de la tarde, pero encontré gente maravillosa. Me gustaría volver el día de mañana al horario de la tarde. Después me tocó reemplazar a grandes conductores que tuvo Intratables, y es maravilloso”, indicó, encantado con todo lo que le ofrecen.

El sueño de casarse y tener hijos

El santafesino está contento, estudia Filosofía, está muy enamorado de su novia Coni Mosqueira, con quién sueña casarse y tener hijos, se hace el tiempo para leer y para encontrarse con sus amigos y, muy seguido, se escapa de la ciudad. “Mi tranquilidad es poder leer un libro, estar acá, con mi novia… La tranquilidad es agarrar la Panamericana hace 27 años todos los días, pasando esa hora y cuarto escuchando música. Soy feliz en este lugar y con la vida que tengo”, afirmó.

En cuanto a lo sentimental, el conductor no podría estar mejor: “Coni es el punto perfecto de todo lo que me hace bien en mi vida. Es mi compañía, mi consejera, la persona con la que entiendo día a día lo que es amar, que te amen. En algún momento nos vamos a casar, si es que ella quiere, porque yo sí quiero. Y también está en nuestros planes tener hijos”.

Fantino quiere terminar su carrera, publicar ensayos, probar suerte con un programa con pensadores para conversar sobre temas como el odio, la paz y el amor, mientras que sigue a full con ESPN y Disney, hacer rardio en La Red, y seguir en América, canal donde se siente “en casa”.