Este 17 de octubre se celebró, en los distintos puntos del país, un nuevo Día de la Lealtad. Con la medidas preventivas necesarias, desde casa o desde sus autos en las distintas calles, el peronismo celebró los 75 años del histórico día. Y durante la marcha, en Plaza de Mayo, se dio una situación insólita con un móvil de TN.

Mientras el canal del Grupo Clarín cubría la histórica movilización en apoyo a Alberto Fernández, el movilero se cruzó con un auto que, sin lugar a dudas, llamaba mucho la atención. Escrito al parecer con fibrón, sobre la chapa gris clara, se leía la leyenda: "Volteame la web, que me subo al auto". ¿A qué se refería? La marcha virtual, que iba a comenzar a las 13 hs, tuvo algunos inconvenientes y el sitio 75 Octubres, experimentó errores y colapsos por un ataque troll. Los servidores se cayeron y la gente salió a la calle.

El periodista leyó el texto, se acercó al militante y le dijo: "Obviamente intentaste entrar al acto de manera virtual pero no pudiste". El joven, con barbijo y al volante, expresó: "No hubo caso y nada, le pegué una lavada de cara, lo pintamos y del otro lado el mensaje es más lindo todavía, chicos. Así que si lo quieren ver...". Los conductores, desde el piso, insistieron y la cámara le dio la vuelta al auto. El segundo mensaje no fue leído en cámara pero el escrache quedó a la vista: "Clarín te mostró a la gente, acá tenés al pueblo". La incomodidad se hizo presente y quienes se encontraban en el canal hicieron silencio.

Mirá el momento:

Histórica movilización por el Día de la Lealtad

A 75 años de la histórica movilización en Plaza de Mayo, donde se ganó la calle buscando y pidiendo por la liberación de Juan Domingo Perón, el pueblo decidió salir a marchar para manifestarse y demostrar que está presente, listo para defender al Gobierno de Alberto Fernández si es necesario ante los diferentes ataques de la oposición y de algunos medios de comunicación.

Mientras tanto, en un contundente discurso, el presidente de la Nación realizó un acto por el 17 de octubre y dejó en claro que la idea principal es "terminar con la Argentina del odio". Manifestó que Perón fue proscripto porque le brindó al pueblo los derechos que tanto reclamaban y celebró la democracia en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "Fue un shock de energía popular", sentenció Santiago Cafiero tras el apoyo de la gente.