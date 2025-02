¿Por qué no se recomienda polarizar los vidrios de un auto?

Qué polarizado está permitido en un auto

Algunos de los complementos que se aplican en los autos son con el objetivo de mejorar su estética y que se destaque mientras es conducido por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no todos los arreglos se encuentran permitidos por la ley, y en especial aquellos que se relaciona con la aplicación de polarizados en los vidrios.

Si bien, la decisión es de cada uno de los conductores, los vidrios polarizados por lo general se usan para reducir el impacto de los rayos solares mientras uno se desplaza. También permite obtener una mayor privacidad y evitar la mirada de algunos curiosos, ya sea con el auto en marcha o estacionado. Sin embargo, existe una norma nacional que debe respetarse de manera obligada.

"Hay que ser muy cabeza de termo para polarizar el parabrisas, no que fueses Brad Pitt. ¿Qué no querés que te vean?", expresó Elguisodebagre, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Su observación fue compartida por varias personas que consideraron como innecesaria la inversión que el dueño del vehículo llevó a cabo. Además del sector en el cual se produjo.

En los comentarios, una joven destacó que tiene un implante similar en su auto pero en este caso se trata de un motivo más que especial pensando en su seguridad como la de los demás conductores. "Sabes que soy bajita y cuando me siento y manejo. Un día el sol me daba tanto a los ojos, y no tenía lentes de sol. Casi choco!!! Tengo la mitad del vidrio de adelante polarizado porque si no me encandila mucho el sol", respondió.

¿Qué dice la ley?

Una cosa es lo que las personas piensen sobre la estética de su auto, los problemas que encuentren al desplazarse al momento de conducir y demás consideraciones que manifiesten para justificar la colocación de un polarizado en la parte de adelante de un vehículo. No obstante, la ley es bastante clara en este punto y no respetarla puede implicar multas como también no superar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“Los vehículos deberán circular con vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el grado de tonalidad adecuados, y destaca que el nivel de transmisión luminosa no puede ser mayor del 25% en los parabrisas y del 30% en los otros cristales”, señala el artículo 30 de la Ley Nacional de Tránsito.

Los expertos comentan que la aplicación del polarizado en los vehículos va a generar un gran problema en la visión de los conductores. Hay tres momentos en los cuales la visibilidad será compleja. En entornos de oscuridad total es un verdadero dolor de cabeza, debido a que no se podrá observar el camino. Mientras que las jornadas de lluvia y niebla provocan más complicaciones de lo esperado. Lo aconsejable no es aplicar el polarizado en el parabrisas y que solo quede reservado para las ventanas laterales.