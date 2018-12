SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Además de su marcada postura en contra del aborto legal, seguro y gratuito, ahora la mediática Amalia Granata se puso en contra del colectivo de Actrices Argentinas que esta tarde harán pública una denuncia por abuso y acoso sexual en el ámbito laboral por parte de un colega.

El escrache público se hará esta tarde a las 19 en una conferencia de prensa en el Multiteatro, y participarán varias reconocidas actrices. Una de ellas, Carolina Papaleo, visitó el estudio de Pamela a la Tarde, por América, para contar de qué se hablará, pero tuvo un cruce con Granata.

Si bien priorizó reservar la identidad del actor acusado y de la víctima --quien incluso no le contaron quién es, para mantenerlo en secreto hasta esta tarde--, Papaleo reveló que ya se ratificó la denuncia ante la Justicia y que la actriz era menor de edad en el momento de los hechos.

“Hay algo que me hace ruido. Van a escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. Me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es o no culpable...", interrumpió Granata a Papaleo mientras explicaba qué se tratará en la conferencia. David, en sintonía con la panelista antiaborto, acotó que "de ahí no se vuelve".

