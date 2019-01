Un productor quiso defender a Juan Darthés pero lo enterró aun más

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El director teatral Mario Morgen opinó sobre la denuncia por violación que Thelma Fardin realizó en Nicaragua contra Juan Darthés y defendió al actor de una polémica manera.

En el programa Desayunos informales, aseguró: “Puede haber habido abuso sexual, no te digo que no, puede haber habido seducción, no te digo que no, pero yo no veo a Juan Darthés como un violador".

Asimismo, continuó: "Yo trabajé con Juan Darthés. Yo digo en broma ‘a mí nunca me violó’. Te puedo asegurar que no es el violador que aparece en la calle, te lleva de los pelos y te tira al monte a violarte. Yo lo tengo a Juan Darthés como un caballero”.

En el piso también estaba Eunice Castro, quien trabajó con Darthés en Dulce Amor y fue consultada por el conductor sobre las escenas que hizo con el acusado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Morgan dijo en chiste, al enterarse que la actriz trabajó con Darthes: "La violó".