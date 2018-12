SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de perder la Superfinal de la Copa Libertadores ante River, Carlos Tévez rompió el silencio y sorprendió al felicitar al eterno rival de Boca.

El delantero 'Xeneize' realizó una entrevista radial con Alejandro Fantino y aseguró que "hay que felicitar a River" porque "ganó bien adentro de la cancha".

Y sostuvo: "Es muy difícil después de perder una final hablar con la gente. Estamos con bronca. Perder una final contra River no es de todos los días. Decirle a la gente solo agradecimiento por el cariño, disculpas no, porque hicimos todo para darle una alegría"

En esa línea, consideró que "con palabras no alcanza", al tiempo que se refirió a cómo fue verlo desde afuera. "Me tocaron muchas finales jugarlas, no estar del otro lado y la sensación de impotencia de no estar dentro de la cancha es aún más grande", señaló.

"La gente de Boca va a querer que el año que viene llegue a la final de la Libertadores y ganarla. Y hay que prepararse para eso, para eso estamos en el mejor club del mundo", concluyó.