xAI de Musk brindará el chatbot Grok a agencias federales de EEUU

Foto de archivo de una imagen 3D de Elon Musk y el logo de Grok

xAI de Elon Musk llegó a un acuerdo con la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA) para suministrar el chatbot Grok de la empresa de inteligencia artificial a las agencias federales, informó el jueves el departamento de compras del Gobierno.

El contrato subraya el impulso de Washington para ampliar el uso de la IA en las operaciones gubernamentales, al tiempo que intensifica la competencia entre los principales desarrolladores de esta tecnología en auge para los negocios federales.

El acuerdo, en vigor hasta marzo de 2027, permite a las agencias comprar modelos Grok por 42 centavos por organización, lo que se compara con 1 dólar anual que OpenAI cobra por el acceso a su servicio ChatGPT, dijo la GSA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El contrato cubre Grok 4 y Grok 4 Fast, que xAI describe como sus modelos de razonamiento más avanzados. Según la agencia, los ingenieros de xAI también ayudarán en la implementación.

Las agencias también tendrán la opción de actualizar a suscripciones empresariales Grok alineadas con las normas federales de seguridad, que ofrecen características ampliadas y límites de uso más altos.

El acuerdo es el más reciente de la "Estrategia OneGov" de la GSA, lanzada en abril para estandarizar la adquisición de tecnología y ampliar el uso gubernamental de la IA. Otros proveedores del programa son OpenAI, Meta Platforms, Google de Alphabet y Anthropic.

La GSA también ha aprobado el modelo Llama de Meta para uso de las agencias a principios de esta semana, poniéndolo a disposición de los clientes federales sin costo alguno.

Con información de Reuters