¿Te tocó organizar la cena de Fin de año? Las recomendaciones de WhatsApp para planearlo

Organizar la cena de Fin de Año suele ser tan emocionante como caótico: definir quién trae qué, confirmar invitados, coordinar horarios y resolver imprevistos de último momento. En ese contexto, WhatsApp se convierte en una herramienta central para planificar la celebración, algo que se refleja en sus propias cifras: Año Nuevo es el día más importante del año para la plataforma.

Desde la app destacaron que gran parte de esas conversaciones están ligadas a la organización de encuentros, reuniones familiares y celebraciones entre amigos. Por eso, además de compartir datos récord, WhatsApp difundió una serie de recomendaciones y funciones útiles para quienes este año tienen la responsabilidad de coordinar la cena y recibir el nuevo año sin sobresaltos.

Cómo organizar la cena de Fin de Año desde el chat grupal

Para quienes están a cargo de la organización, WhatsApp recomienda aprovechar varias funciones que ya están disponibles en la app:

Crear un evento y fijarlo en el chat : permite dejar visibles la fecha, el horario y la dirección, evitando preguntas repetidas.

Usar encuestas : ideal para definir menú, bebidas, postres o incluso la hora de llegada.

Confirmar asistencia: centralizar respuestas ayuda a calcular cantidades y evitar sorpresas.

Ubicación, audios y videos para coordinar en tiempo real

Otra función clave es la ubicación en tiempo real, útil para guiar a los invitados o saber cuándo están llegando. Además, las notas de voz y video permiten resolver dudas rápido y compartir momentos con quienes no puedan asistir, manteniéndolos presentes durante la celebración.

Funciones festivas para recibir el 2026

De cara a Año Nuevo, WhatsApp también activó elementos especiales para celebrar desde la app:

Stickers animados de 2026.

Efectos en videollamadas con confeti, fuegos artificiales y estrellas.

Reacciones animadas con emoji de confeti.

Stickers animados en Estados, disponibles por primera vez.

Un aliado para llegar a la medianoche sin estrés

Ya sea para coordinar una cena íntima o una reunión numerosa, WhatsApp se consolida como el espacio donde se organizan los planes, se ajustan detalles y se comparte el momento exacto del cambio de año. Con estas funciones y recomendaciones, la app busca que la planificación sea más simple y que la celebración empiece mucho antes del brindis.