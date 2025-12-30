¿Te tocó organizar la cena de Fin de año? Las recomendaciones de WhatsApp para planearlo

Organizar la cena de Fin de Año suele ser tan emocionante como caótico: definir quién trae qué, confirmar invitados, coordinar horarios y resolver imprevistos de último momento. En ese contexto, WhatsApp se convierte en una herramienta central para planificar la celebración, algo que se refleja en sus propias cifras: Año Nuevo es el día más importante del año para la plataforma.
Desde la app destacaron que gran parte de esas conversaciones están ligadas a la organización de encuentros, reuniones familiares y celebraciones entre amigos. Por eso, además de compartir datos récord, WhatsApp difundió una serie de recomendaciones y funciones útiles para quienes este año tienen la responsabilidad de coordinar la cena y recibir el nuevo año sin sobresaltos.
Cómo organizar la cena de Fin de Año desde el chat grupal
Para quienes están a cargo de la organización, WhatsApp recomienda aprovechar varias funciones que ya están disponibles en la app:
-
Crear un evento y fijarlo en el chat: permite dejar visibles la fecha, el horario y la dirección, evitando preguntas repetidas.
-
Usar encuestas: ideal para definir menú, bebidas, postres o incluso la hora de llegada.
-
Confirmar asistencia: centralizar respuestas ayuda a calcular cantidades y evitar sorpresas.
Ubicación, audios y videos para coordinar en tiempo real
Otra función clave es la ubicación en tiempo real, útil para guiar a los invitados o saber cuándo están llegando. Además, las notas de voz y video permiten resolver dudas rápido y compartir momentos con quienes no puedan asistir, manteniéndolos presentes durante la celebración.
Funciones festivas para recibir el 2026
De cara a Año Nuevo, WhatsApp también activó elementos especiales para celebrar desde la app:
-
Stickers animados de 2026.
-
Efectos en videollamadas con confeti, fuegos artificiales y estrellas.
-
Reacciones animadas con emoji de confeti.
-
Stickers animados en Estados, disponibles por primera vez.
Un aliado para llegar a la medianoche sin estrés
Ya sea para coordinar una cena íntima o una reunión numerosa, WhatsApp se consolida como el espacio donde se organizan los planes, se ajustan detalles y se comparte el momento exacto del cambio de año. Con estas funciones y recomendaciones, la app busca que la planificación sea más simple y que la celebración empiece mucho antes del brindis.