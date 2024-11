Cómo tener ChatGPT, Gemini, Copilot y asistentes de Inteligencia Artificial en WhatsApp.

En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto fundamental en la vida cotidiana, facilitando tareas, mejorando la comunicación y optimizando el trabajo. Entre las diferentes ofertas en esta materia, ChatGPT, Copilot y Gemini se han convertido en los asistentes líderes.

Si bien WhatsApp no ha lanzado oficialmente ninguna integración con estos asistentes, existen métodos alternativos para utilizarlos en la aplicación de mensajería. Es por eso que, a continuación, te contamos cómo tener ChatGPT, Gemini, Copilot y asistentes de Inteligencia Artificial en WhatsApp.

Cómo tener ChatGPT, Gemini, Copilot y otros asistentes de Inteligencia Artificial en WhatsApp

Para tener ChatGPT, Gemini, Copilot y otros asistentes de Inteligencia Artificial en WhatsApp hay que seguir un paso a paso muy sencillo. A continuación te detallamos las instrucciones para instalar cada uno de ellos en la aplicación de mensajería de Meta.

Existen diferentes maneras para tener asistentes de Inteligencia Artificial en WhatsApp.

ChatGPT en WhatsApp

Aunque no hay integración oficial, se puede acceder a ChatGPT en WhatsApp mediante plataformas externas como God in a Box. Para usarlo, los usuarios deben registrarse en God in a Box, proporcionando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Después de completar el registro, se debe agregar un contacto llamado "Dios" en el teléfono y chatear con él en WhatsApp. La primera vez que se abre el chat, es necesario enviar un mensaje con la dirección de correo para verificación: "Verify [correo]".

Esta versión de ChatGPT tiene límites: se pueden enviar hasta 40 mensajes mensuales, con una espera de 10 segundos entre cada uno y un máximo de 256 caracteres por mensaje. Además, la conversación se resetea si se pasa más de 10 minutos sin actividad.

Copilot en WhatsApp

Microsoft Copilot se integró oficialmente en WhatsApp, ofreciendo una experiencia de usuario avanzada. Con este asistente de Inteligencia Artificial, los usuarios pueden realizar búsquedas en la web directamente desde el chat, crear imágenes a partir de texto y comparar productos para encontrar las mejores ofertas. Aunque puede generar imágenes, aún no soporta el envío de audios ni videos.

Google Gemini en WhatsApp

Google Gemini, aunque no está oficialmente integrado en WhatsApp, permite interactuar indirectamente mediante funciones en el celular. Una vez activado, se puede pedir a Gemini que traduzca una conversación de WhatsApp o dé detalles sobre una imagen compartida.

Para activarlo, basta con realizar un gesto desde el ángulo inferior de la pantalla y pulsar "Preguntar sobre esta pantalla" para que Gemini analice la información visible en el dispositivo.