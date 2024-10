Cómo hacer para que WhatsApp funcione más rápido: el truco que está relacionado con la "papelera oculta".

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular a nivel mundial, y particularmente en Latinoamérica se ha convertido en el aliado principal de las personas a la hora de comunicarse. El servicio de Meta se encuentra permanentemente en desarrollo para hacer de la experiencia de usuario lo mejor posible.

Sin embargo, algunas veces pueden ocurrir fallas que atenten contra aquello, por ejemplo, que el servidor se ralentice por falta de almacenamiento. Es por eso que, a continuación, te contamos cómo hacer para que WhatsApp funcione más rápido con ayuda de la "papelera oculta".

Cómo hacer para que WhatsApp funcione más rápido: el truco de la "papelera oculta"

Si WhatsApp funciona más lento, no es directamente por un problema de la aplicación, pero tiene relación. Al enviar fotos, videos y otros archivos pesados, estos se acumulan en el almacenamiento de tu dispositivo y si no lo administrás, puede provocar que la memoria se sature y en consecuencia las aplicaciones se ralenticen al no poder ser procesadas correctamente.

Por suerte existe una solución: la "papelera oculta". La misma te va a permitir borrar esos archivos pesados que ocupan lugar en tu almacenamiento. A continuación te decimos cómo encontrarla y eliminar las fotos, videos, entre otros, para que WhatsApp funcione más rápido:

Dirigite al administrador de archivos de tu dispositivo. Entrá a la carpeta de WhatsApp. Esta suele estar ubicada en la carpeta de almacenamiento interno bajo el nombre “WhatsApp” o “Media”. Dentro de esta carpeta, se encuentran unas subcarpetas organizadas por tipo de contenido, como “Imágenes”, “Videos”, “Audio” y “Documentos”. Revisá cada una de estas carpetas para identificar los archivos que no necesitás y podés eliminar. Eliminá estos archivos directamente desde el administrador de archivos, para liberar espacio de manera rápida.

Cómo desactivar la copia de seguridad de WhatsApp

Al tener la copia de seguridad de WhatsApp activada, las fotos, videos y mensajes que enviaste en un determinado período de tiempo se guardan automáticamente. Esto puede provocar que tu espacio de almacenamiento se agote. A continuación te compartimos cómo desactivar la función: