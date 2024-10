Cómo hacer para que no se me descarguen las fotos de WhatsApp Todo lo que hay que saber sobre cómo hacer para que no se descarguen las fotos de WhatsApp. El paso a paso.

22 de octubre, 2024 | 11.44 Cómo hacer para que no se me descarguen las fotos de WhatsApp. Si tomamos cualquier celular en Latinoamérica, nos toparemos con que su dueño tiene instalado WhatsApp. La aplicación de mensajería es la líder indiscutida en comunicación diaria e instantánea, formando parte de la vida de millones de usuarios de todo el mundo. Cada uno de los usuarios de WhatsApp almacena en su cuenta una enorme cantidad de fotos y videos, que muchas veces se descargan automáticamente. Luego de un tiempo, esto puede generar problemas en el almacenamiento. Es por eso que, a continuación, te contamos cómo hay que hacer para que no se descarguen las fotos de WhatsApp. Cómo hacer para que no se descarguen las fotos de WhatsApp Para evitar que las fotos se descarguen automáticamente en WhatsApp, existen dos opciones: evitar que se guarden de todos los chats o ajustar los parámetros para chats o grupos específicos. A continuación te compartimos el paso a paso de ambos métodos: WhatsApp permite desactivar la descarga automática de fotos. Evitar que se guarden los archivos multimedia de todos los chats: Abrí WhatsApp y tocá el ícono de "Más opciones" (tres puntos verticales en la esquina superior derecha). Seleccioná "Ajustes". Dirigite a "Chats". Desactivá la opción "Visibilidad de archivos multimedia". Con esta opción desactivada, los archivos multimedia como fotos y videos no se guardarán automáticamente en la galería de tu teléfono, pero podrás volver a activar esta opción en cualquier momento si lo necesitás. Dejar de guardar archivos multimedia de chats o grupos específicos: En la pestaña "Chats", seleccioná el chat o grupo del que no querés que se guarden los archivos. Tocá el nombre del contacto o grupo para entrar en la sección "Info. del contacto" o "Info. del grupo". Dirigite a "Visibilidad de archivos multimedia" y seleccioná "No", luego toca "OK". Cómo desactivar la copia de seguridad de WhatsApp Al tener la copia de seguridad de WhatsApp activada, las fotos, videos y mensajes que enviaste en un determinado período de tiempo se guardan automáticamente. Esto puede provocar que tu espacio de almacenamiento se agote. A continuación te compartimos cómo desactivar la función, pero de todas maneras es importante aclarar que vas a correr el riesgo de perder archivos que quizás son valiosos: Abrí WhatsApp y tocá el ícono de "Más opciones" (tres puntos verticales en la esquina superior derecha). Dirigite a "Ajustes". Seleccioná "Chats" y luego "Copia de seguridad". En la pantalla de "Copia de seguridad", tocá "Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo". Tocá "Desactivar". Ingresá tu contraseña o la clave de cifrado de 64 dígitos que configuraste para la copia de seguridad cifrada. Tocá "Desactivar" nuevamente para confirmar.

