Cómo enviar muchos mensajes saludo de fin de año en WhatsApp sin crear grupos

En Navidad y a fin de año, WhatsApp suele convertirse en un festival de notificaciones. Grupos que aparecen de la nada, mensajes copiados y pegados, y personas que apenas se conocen interactuando en un mismo chat. Para quienes quieren saludar sin sumar ruido digital, existe una función poco explotada pero muy útil: las listas de difusión de WhatsApp.

Esta herramienta permite enviar un mismo mensaje a varios contactos al mismo tiempo, sin crear un grupo y sin que los destinatarios sepan que se trata de un envío masivo. Cada persona recibe el saludo como si fuera un mensaje individual, algo clave para mantener la privacidad y evitar el típico “spam navideño”. Por eso, las listas de difusión se posicionan como la mejor alternativa para enviar saludos de Navidad, Año Nuevo o avisos puntuales sin saturar los chats.

Qué son las listas de difusión y por qué conviene usarlas

Las listas de difusión funcionan como un atajo para mensajes masivos, pero con una diferencia central frente a los grupos: no hay conversación compartida. No existen respuestas cruzadas, ni notificaciones constantes, ni exposición de números.

Además, a diferencia de los reenvíos clásicos, WhatsApp no muestra la etiqueta de “reenviado”, lo que hace que el mensaje se perciba más personal y cercano. Ideal para quienes quieren quedar bien sin llenar el celular ajeno de mensajes repetidos.

Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp

La función está disponible tanto en Android como en iPhone, aunque el acceso cambia levemente.

En Android:

Abrir WhatsApp.

Tocar los tres puntos de la esquina superior derecha.

Seleccionar Nueva difusión.

Elegir los contactos y confirmar.

En iPhone:

Abrir WhatsApp.

En la pantalla de chats, tocar el ícono “+”.

Seleccionar Nueva difusión.

Elegir los contactos y confirmar.

Una vez creada, se abre un chat desde el cual se pueden enviar textos, fotos, videos o audios. WhatsApp se encarga de distribuir el mensaje de forma individual.

Cada destinatario recibe el mensaje como si fuera exclusivo

Qué ve cada contacto y cómo llegan las respuestas

Cada destinatario recibe el mensaje como si fuera exclusivo. Si responde, la charla sigue de manera privada. Las listas de difusión solo son visibles para quien las crea y se identifican con un ícono de megáfono. Para que el mensaje llegue, el contacto debe tener agendado el número del remitente. Si no lo tiene guardado, no recibirá la difusión. Es una medida de WhatsApp para reducir el spam.

Aunque sea un envío múltiple, conviene personalizar el contenido. Un mensaje corto, una foto real o un audio breve marcan la diferencia. Incluso se pueden crear varias listas —familia, amigos, trabajo— y adaptar el tono según el vínculo. Así, WhatsApp se convierte en un aliado práctico para las fiestas: permite saludar a todos, cuidar la privacidad y mantener ese toque personal que no debería perderse, ni siquiera en Navidad.