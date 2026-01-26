Así podés usar el "modo multidispositivo" en WhatsApp

Los mensajes se sincronizan de forma segura y cifrada.

WhatsApp dejó atrás una de sus mayores limitaciones históricas y hoy permite usar la misma cuenta en varios dispositivos de forma simultánea gracias al modo multidispositivo. Esta función, disponible tanto en Android como en iOS, resulta clave para quienes trabajan desde la computadora, usan más de un celular o quieren acceder a sus chats desde una tablet sin depender siempre del teléfono principal.

Con el modo multidispositivo, ya no es necesario que el celular esté conectado de manera permanente a internet para usar WhatsApp Web o la app en otros equipos. Los mensajes se sincronizan de forma segura y cifrada, manteniendo la privacidad de las conversaciones. A continuación, te explicamos cómo activar WhatsApp en varios dispositivos, paso a paso, y cómo desvincularlos cuando lo necesites.

Cómo tener WhatsApp en varios dispositivos al mismo tiempo

Antes de empezar, asegurate de tener instalada la última versión de WhatsApp en todos los equipos, ya sea Android, iPhone, tablet o computadora.

Abrí WhatsApp en el nuevo dispositivo donde querés usar la app.

En Android, tocá los tres puntos en la esquina superior derecha. En iPhone, ingresá al ícono de Configuración (engranaje) en la parte inferior. Entrá en la opción “Dispositivos vinculados” y seleccioná “Vincular un dispositivo”.

En este paso, WhatsApp te pedirá que confirmes tu identidad mediante huella dactilar, reconocimiento facial o PIN de seguridad. Se abrirá la cámara del dispositivo nuevo.

Ahora, desde el celular principal donde ya usás WhatsApp, escaneá el código QR que aparece en pantalla.

En pocos segundos, WhatsApp cargará todos tus chats, grupos y conversaciones. A partir de ese momento, los mensajes se sincronizarán automáticamente entre los dispositivos vinculados.

Cómo desvincular un dispositivo de WhatsApp

Si perdés un equipo, cambiás de celular o simplemente querés cerrar sesión, el proceso es muy simple:

Abrí WhatsApp en tu celular principal y entrá en Configuración. Tocá “Dispositivos vinculados”. Elegí el dispositivo que querés desvincular y presioná “Cerrar sesión”.

Podés volver a vincular ese dispositivo en cualquier momento sin inconvenientes.

¿Para qué sirve el modo multidispositivo?

Esta función es ideal para trabajar, responder mensajes desde la PC, usar WhatsApp en una tablet o tener respaldo en más de un equipo. Todo sin perder seguridad ni privacidad, y con la comodidad de acceder a tus chats desde donde quieras.