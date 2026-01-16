TikTok reforzará los controles de edad en Europa ante la presión de las reguladoras

FOTO DE ARCHIVO. La bandera de la UE y el logotipo de TikTok se ven en esta ilustración

ESTOCOLMO, 16 ‍ene - TikTok empezará a desplegar una nueva tecnología de detección de edad en toda Europa en las próximas ‍semanas, según ha dicho ⁠a Reuters este viernes, ya que la plataforma, propiedad de ByteDance, se enfrenta a presiones regulatorias para mejorar la identificación y la eliminación de las cuentas pertenecientes a menores de 13 años.

El sistema, del que hasta ahora no se había informado, es la continuación de un proyecto piloto de un año de duración en Europa. Analiza la información del perfil, los vídeos ‌publicados y las señales de comportamiento para predecir ⁠si una cuenta puede ser de ⁠un menor de edad. Las cuentas marcadas por la tecnología serán revisadas por moderadores especializados en lugar de ser bloqueadas ‍automáticamente, según TikTok.

ESCRUTINIO NORMATIVO

El despliegue ocurre en un momento en que las autoridades europeas examinan el modo ⁠en que las plataformas verifican ‌la edad de los usuarios en virtud de las estrictas normas de protección de datos, ante la preocupación de que los enfoques actuales sean ineficaces o excesivamente invasivos.

Australia impuso el año pasado la primera prohibición mundial de las ‌redes sociales ‌a los menores de 16 años, mientras que el Parlamento Europeo está impulsando la imposición de límites de edad en las plataformas de redes sociales. Dinamarca quiere prohibir las redes sociales a los menores de ​15 años.

El proyecto piloto de Reino Unido supuso la eliminación de miles de cuentas de menores de 13 años.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados, no existe una forma consensuada a nivel mundial de confirmar la edad de una persona preservando su privacidad, afirma TikTok. Para las apelaciones contra las prohibiciones, la ‍empresa utilizará la estimación de la edad facial del proveedor de verificación Yoti, junto con comprobaciones de tarjetas de crédito e identificaciones emitidas por el Gobierno.

Meta también utiliza Yoti para verificar la edad de los usuarios en Facebook.

TikTok afirma que la nueva tecnología ​se ha desarrollado específicamente para Europa con el fin de cumplir los requisitos normativos de la región. La empresa ha trabajado con ​la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, principal regulador de la privacidad en la UE, mientras desarrollaba ⁠el sistema.

Los usuarios europeos serán notificados cuando se lance la tecnología, dijo TikTok.

