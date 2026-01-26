TikTok adelantó las tendencias 2026

TikTok dejará atrás en 2026 la lógica del consumo pasivo para entrar de lleno en una etapa de creación más consciente, emocional y participativa. Así lo revela el TikTok Next Report, un informe global basado en el análisis de millones de videos, búsquedas e interacciones dentro de la plataforma. La conclusión es clara: las audiencias priorizan cada vez más la conexión humana por sobre la tecnología y buscan contenidos que reflejen experiencias reales, curiosidad genuina y emociones auténticas.

El reporte organiza las tendencias de TikTok para 2026 en tres grandes ejes: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional. Para marcas y creadores, el mensaje es contundente: ya no alcanza con estar presentes, ahora hay que generar vínculos, aportar valor y conversar con comunidades más activas y exigentes.

Los tres ejes del reporte de Tik Tok

Dosis de Realidad: historias reales y límites claros

La primera tendencia marca el fin de hashtags como #delulu o #digitalescapism. En su lugar, crecen contenidos honestos que hablan de límites, bienestar y pasiones sin filtros. Aparecen conceptos como #lockedin (más de 648 mil publicaciones), que impulsa la mentalidad de foco y responsabilidad colectiva; #hygiene (692 mil), donde la rutina diaria se convierte en un ritual de autocuidado; y #joblife, una evolución del clásico #worklife que muestra el día a día laboral desde una mirada más humana.

Según el informe, los usuarios —especialmente millennials y Gen X— tienen hasta 1,7 veces más probabilidades de probar una marca si sienten respaldo de su comunidad. Además, cuando los anuncios permiten interacción real, la recompra crece un 50%.

Descubrimientos Fuera de la Ruta: la curiosidad como motor

La segunda señal fuerte es el cambio en la forma de descubrir contenidos. Tendencias como #whattowear, #mymakeuptype o #cookinghacks muestran que TikTok se consolida como motor de búsqueda cultural. Uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar algo a los 30 segundos de abrir la app, y más de la mitad sigue explorando después de encontrar lo que necesitaba.

ROI Emocional: comprar con sentimiento

En un consumo más selectivo, el ROI Emocional gana peso. Antes de comprar, los usuarios pasan por TikTok para validar emociones, reseñas y recomendaciones genuinas. Tendencias como #Tastemakers refuerzan la importancia de la opinión auténtica y el boca en boca digital por sobre el impulso.

Las audiencias priorizan cada vez más la conexión humana por sobre la tecnología.

El balance de 2025 en Argentina

En 2025, TikTok se consolidó en Argentina con 65 millones de videos mensuales y más de 150.000 millones de visualizaciones. La llegada de TikTok Ads Manager impulsó un ecosistema más inclusivo para PyMEs y emprendedores. Tendencias como Labubus, termos Stanley, BookTok y FoodieTok marcaron un año donde la cultura local encontró un espacio propio dentro de la plataforma.