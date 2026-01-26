TikTok adelantó las tendencias 2026

TikTok dejará atrás en 2026 la lógica del consumo pasivo para entrar de lleno en una etapa de creación más consciente, emocional y participativa. Así lo revela el TikTok Next Report, un informe global basado en el análisis de millones de videos, búsquedas e interacciones dentro de la plataforma. La conclusión es clara: las audiencias priorizan cada vez más la conexión humana por sobre la tecnología y buscan contenidos que reflejen experiencias reales, curiosidad genuina y emociones auténticas.
El reporte organiza las tendencias de TikTok para 2026 en tres grandes ejes: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional. Para marcas y creadores, el mensaje es contundente: ya no alcanza con estar presentes, ahora hay que generar vínculos, aportar valor y conversar con comunidades más activas y exigentes.
Los tres ejes del reporte de Tik Tok
Dosis de Realidad: historias reales y límites claros
La primera tendencia marca el fin de hashtags como #delulu o #digitalescapism. En su lugar, crecen contenidos honestos que hablan de límites, bienestar y pasiones sin filtros. Aparecen conceptos como #lockedin (más de 648 mil publicaciones), que impulsa la mentalidad de foco y responsabilidad colectiva; #hygiene (692 mil), donde la rutina diaria se convierte en un ritual de autocuidado; y #joblife, una evolución del clásico #worklife que muestra el día a día laboral desde una mirada más humana.
Según el informe, los usuarios —especialmente millennials y Gen X— tienen hasta 1,7 veces más probabilidades de probar una marca si sienten respaldo de su comunidad. Además, cuando los anuncios permiten interacción real, la recompra crece un 50%.
Descubrimientos Fuera de la Ruta: la curiosidad como motor
La segunda señal fuerte es el cambio en la forma de descubrir contenidos. Tendencias como #whattowear, #mymakeuptype o #cookinghacks muestran que TikTok se consolida como motor de búsqueda cultural. Uno de cada cuatro usuarios empieza a buscar algo a los 30 segundos de abrir la app, y más de la mitad sigue explorando después de encontrar lo que necesitaba.
ROI Emocional: comprar con sentimiento
En un consumo más selectivo, el ROI Emocional gana peso. Antes de comprar, los usuarios pasan por TikTok para validar emociones, reseñas y recomendaciones genuinas. Tendencias como #Tastemakers refuerzan la importancia de la opinión auténtica y el boca en boca digital por sobre el impulso.
El balance de 2025 en Argentina
En 2025, TikTok se consolidó en Argentina con 65 millones de videos mensuales y más de 150.000 millones de visualizaciones. La llegada de TikTok Ads Manager impulsó un ecosistema más inclusivo para PyMEs y emprendedores. Tendencias como Labubus, termos Stanley, BookTok y FoodieTok marcaron un año donde la cultura local encontró un espacio propio dentro de la plataforma.