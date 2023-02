¿Cómo recuperar datos perdidos de la tarjeta SD?

Las tarjetas SD son dispositivos de almacenamiento externo portátiles fáciles de usar y de transportar. Sus dimensiones reducidas y sus elevadas capacidades de archivación hacen que sea una memoria externa muy amada entre los usuarios, ya sean estudiantes o trabajadores.

Sin embargo, la evidente importancia de las tarjetas SD en una época de digitalización constante, puede suceder que estos dispositivos se dañen y con ello pongan en peligro todos los datos contenidos en su interior.

No hay peor situación que aquella de descubrir un día que el dispositivo de almacenamiento externo deja de funcionar haciendo desaparecer documentos y fotos importantes. No olvidemos que, en nuestros días, las razones de la corrupción de las tarjetas SD pueden ser muchas, ya sean fallos técnicos o infección de virus. El resultado es el mismo, la supuesta imposibilidad de acceso a los datos guardados.

Pero no te preocupes porque la tecnología ha evolucionado, por lo que, en el mercado, se pueden encontrar soluciones para recuperar datos de tarjeta SD con el programa de recuperación de datos gratuito Recoverit. De esto y mucho más voy a hablar en el artículo de hoy.

Causas frecuentes de la pérdida de datos de la tarjeta SD.

Tal como he mencionado antes, las causas o motivos de pérdida de datos son muchas. De hecho, no siempre se trata de un problema técnico insuperable, mientras que, en otros casos, lamentablemente puede tratarse de un inconveniente que no se puede resolver.

De todos modos, para poder recuperar datos perdidos, es necesario descubrir cuál es el problema a la base de la corrupción del dispositivo de almacenamiento externo. Es por ello que, a continuación, te voy a contar cuáles son las causas más problemas que provocan la corrupción de tu tarjeta SD favorita para iniciar la recuperación de datos.

Dispositivo usado tiene poca batería

Uno de los errores más comunes es utilizar la tarjeta SD en un dispositivo que tiene poca batería. Eso hace que sea más probable que, mientras lo estás usando, se quede poca batería, por lo que puede apagarse de un momento a otro provocando una falla técnica interna en el espacio de almacenamiento.

Expulsar de manera equivocada la tarjeta

Otro inconveniente que hace que la tarjeta SD deje de funcionar correctamente es su expulsión del computador de forma equivocada. En este sentido, cabe resaltar que la tarjeta debe ser extraída según el procedimiento aconsejado por la PC.

En cambio, si se saca la tarjeta SD de un momento a otro, o durante la fase de escritura o lectura, se corrompen todos los archivos en el contenido.

No formatear el dispositivo de almacenamiento externo

Por otro lado, también es importante realizar, de vez en cuando, siempre manteniendo una cierta regularidad, una formatación de la tarjeta SD. ¿Por qué? Más que nada para evitar que entren virus o malwares y eliminar todos los archivos que ya no se necesitan.

Infección de virus

Finalmente, es necesario destacar que, en muchas ocasiones, la tarjeta SD se daña no por un problema técnico interno, sino más bien porque se infecta o viene atacada por virus y malware.

Cómo recuperar archivos perdidos de tarjeta SD con software

Seguramente, si tu tarjeta SD se ha dañado, debes estar muy preocupado porque necesitas recuperar datos perdidos. Pero, no te preocupes porque, hoy en día, puedes hacer la recuperación de datos gracias a programas de recuperación de datos gratuitos como Recoverit de Wondershare.

Este programa intuitivo, el más descargado en el mundo, ofrece a los usuarios la posibilidad de traer de vuelta todos los archivos contenidos en una tarjeta SD dañada de manera rápida y precisa.

Ahora bien, te voy a contar cuáles son los pasos a seguir para recuperar datos de tarjeta SD.

Paso 1: Elija un dispositivo de almacenamiento

Después de descargar e instalar el software, debe abrirlo y seleccionar la tarjeta SD para escanear.

Paso 2: Ejecuta el escaneo

El programa comenzará a escanear su dispositivo de almacenamiento en busca de archivos perdidos o dañados.

Paso 3: Recuperar archivos perdidos

Una vez finalizado el análisis, se abrirá una ventana emergente de vista previa, seleccione los archivos o datos que desea recuperar y luego haga clic en Restaurar.

Beneficios de Wondershare Recoverit

En poco tiempo, Recoverit se ha consolidado como el programa número 1 para la recuperación de datos porque ofrece muchas ventajas.

1. Compatibilidad

No importa si está utilizando un dispositivo con sistema operativo iOS o Windows. Puedes usar Recoverit en ambos casos.

2. Facilidad de uso

A diferencia de otros programas, Recoverit tiene una interfaz interactiva muy fácil de usar que ayuda a los usuarios paso a paso.

3. Características únicas

Finalmente, debemos señalar que este programa tiene características únicas, como un escaneo rápido de emergencia para una rápida recuperación de datos y un escaneo profundo que puede liberar archivos olvidados, incluso si lleva mucho tiempo.

Cómo recuperar archivos perdidos de tarjeta SD sin software

Si no quieres descargar un software en tu ordenador, puedes, en alternativa, probar a recuperar los archivos perdidos de otra manera. ¿Cómo? Con las alternativas que te voy a presentar

Usar comando CHKDSK

Paso 1

Lo primero que tienes que hacer es introducir la tarjeta SD en un lector de la PC para abrir la barra de Tarea de Windows y escribir CMD

Paso 2

Haz clic en con el botón derecho en "cmd. exe" para abrir el Símbolo de sistema en donde escribirás “chkdsk /X /f letra de la tarjeta SD:” para iniciar la recuperación.

Eliminar sectores defectuosos

Paso 1

Insertar la tarjeta SD al PC para poder localizarla y hacer clic en “Propiedades”.

Paso 2

Busca la pestaña “Herramientas” para tocar el pulsante “Verifica” para comenzar el escaneo.

Paso 3

Luego del análisis, Windows iniciará la reparación de los sectores defectuosos o te aconsejará su eliminación.

Consejos para proteger tarjeta SD de la pérdida de datos

Antes de terminar el artículo de hoy, quiero brindarte algunos consejos útiles que puedes poner en práctica para proteger tu tarjeta SD.

Actualiza el dispositivo usado Controla que la batería del computador sea alta Extrae correctamente la tarjeta SD Haz una formatación del dispositivo de almacenamiento externo No llenar demasiado la tarjeta SD.

Conclusión

Hoy más que nunca, las tarjetas SD son de vital importancia para almacenar y transferir todo tipo de documentos. Considerando su importancia, el daño de este dispositivo de almacenamiento externo es un inconveniente que asusta a muchos usuarios.

Sin embargo, Recoverit con su tecnología de última generación ayuda a recuperar datos perdidos siguiendo algunos simples pasos.