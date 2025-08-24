Spotify apunta a subida de precios mientras introduce nuevos servicios: FT

Imagen de archivo de una pantalla con el logo de Spotify en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 4 diciembre 2023.

Spotify subirá los precios mientras invierte en nuevas funciones y se fija como objetivo alcanzar los 1.000 millones de usuarios, según informó el domingo el Financial Times citando al copresidente y director comercial del proveedor de música en streaming, Alex Norstrom.

Las subidas irán acompañadas de nuevos servicios y funciones, según Norstrom, citado por el FT en una entrevista.

Spotify no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A principios de agosto, la empresa sueca dijo que aumentaría el precio mensual de su suscripción individual premium en algunos mercados a partir de septiembre, ya que busca mejorar los márgenes de beneficio.

Según indicó, el precio subiría a 11,99 euros (14,05 dólares) desde los 10,99 euros en mercados que incluyen el sur de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico.

"Los aumentos y ajustes de precios, etc., forman parte de nuestras herramientas de negocio y los haremos cuando tengan sentido", declaró Norstrom al periódico.

Las alzas de precios, combinadas con los esfuerzos de reducción de costos de los últimos años, ayudaron a Spotify a lograr su primer beneficio anual el año pasado.

(1 dólar = 0,8536 euros)

Con información de Reuters