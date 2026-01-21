Cómo es la "pantalla privada" que llegaría en el Samsung Galaxy S26 Ultra

El resto de la familia Galaxy S26 quedaría afuera de esta mejora.

Samsung volvería a subir la vara en la gama alta con el Galaxy S26 Ultra, un smartphone que podría debutar en 2026 con una función de pantalla pensada para un problema cotidiano: la privacidad. Según las últimas filtraciones, el próximo buque insignia de la marca incorporaría un modo de “Pantalla Privada” integrado directamente en el panel, capaz de bloquear miradas laterales sin necesidad de accesorios externos. La tecnología, que ya había sido mostrada como concepto en el MWC 2024, ahora vuelve a escena asociada de lleno al S26 Ultra.

La propuesta apunta a replicar el efecto de los clásicos protectores de privacidad —esos filtros que oscurecen la imagen cuando se mira desde los costados—, pero de forma nativa y controlada por software. En la práctica, el contenido se vería con total normalidad desde el frente, mientras que desde ángulos laterales la pantalla se volvería casi negra. Ideal para leer mensajes, responder mails o trabajar con documentos sensibles en espacios públicos.

Pantalla Privada: cómo funcionaría la nueva tecnología del Galaxy S26 Ultra

Uno de los puntos fuertes de esta función es que no sería permanente. A diferencia de las láminas físicas, la Pantalla Privada del Galaxy S26 Ultra se podría activar o desactivar desde los ajustes rápidos, del mismo modo que hoy se maneja el Wi-Fi, el Bluetooth o la linterna. Esto permitiría usarla solo cuando hace falta: viajes en avión, trayectos en transporte público, cafés o coworkings.

La tecnología habría sido desarrollada por Samsung Display como un sistema propietario y, al menos en una primera etapa, estaría reservada exclusivamente para el S26 Ultra. El resto de la familia Galaxy S26 quedaría afuera de esta mejora, lo que refuerza el carácter “premium” del modelo Ultra. En paralelo, distintos reportes aseguran que Apple estaría evaluando una solución similar para futuros iPhone, aunque por ahora no hay confirmaciones ni fechas concretas.

En un escenario donde las filtraciones sugieren que el Galaxy S26 Ultra no traería cambios radicales en diseño o hardware respecto a su antecesor, esta función de pantalla aparece como el diferencial más fuerte de cara a 2026. Si Samsung logra mantener buen brillo, colores fieles y ángulos de visión tradicionales cuando el modo está desactivado, la Pantalla Privada podría convertirse en una de las innovaciones más valoradas del año, especialmente para usuarios que priorizan la seguridad y la confidencialidad de su información.

Para entender mejor el alcance de esta función, estas serían algunas de sus características clave: