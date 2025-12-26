Así podés llevar el cine a tu casa de la mano de Samsung

La iniciativa de Samsung apunta a quienes buscan mejorar la experiencia de ver películas, series o eventos deportivos, combinando pantallas de alta gama, audio inmersivo y diseño pensado para integrarse a distintos espacios del hogar.

En un contexto donde el entretenimiento doméstico gana protagonismo, la marca refuerza su portafolio con soluciones que priorizan calidad de imagen, sonido envolvente y facilidad de uso, sin necesidad de recurrir a instalaciones complejas.

Pantallas que elevan la experiencia cinematográfica

Dentro de su propuesta, Samsung destaca sus Neo QLED 4K, diseñados para maratones de películas y series. Estos televisores incorporan inteligencia artificial para optimizar brillo, contraste y color en tiempo real, adaptando la imagen al contenido y a las condiciones de luz del ambiente.

El uso de IA permite escalar contenidos a calidad 4K y mejorar escenas oscuras o muy luminosas, un aspecto clave para lograr una experiencia más cercana a la de una sala de cine tradicional, pero desde el living de casa.

Sonido y diseño para ambientar cada espacio

La experiencia audiovisual no se limita a la imagen. Samsung complementa su propuesta con soluciones de audio como Music Frame, un dispositivo que combina sonido envolvente con un diseño pensado para integrarse a la decoración del hogar.

Este tipo de productos apunta a quienes buscan ambientar reuniones o acompañar contenidos audiovisuales sin resignar estética, logrando un equilibrio entre tecnología y diseño interior.

Una propuesta pensada para las fiestas

La selección de pantallas y sistemas de audio forma parte de la estrategia de Samsung para fin de año, enfocada en convertir el hogar en un espacio de encuentro y entretenimiento compartido. La combinación de inteligencia artificial, calidad de imagen y sonido busca facilitar una experiencia inmersiva tanto para cinéfilos como para usuarios que priorizan comodidad y versatilidad.

Quienes quieran conocer más detalles sobre los productos incluidos en esta propuesta pueden acceder a la información completa en el sitio oficial de la marca.