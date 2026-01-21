OpenAI busca aumentar el uso global de la IA en la vida cotidiana

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra el logotipo de OpenAI

SAN FRANCISCO, ‍21 ene - OpenAI está ampliando sus esfuerzos para convencer a los Estados de todo el mundo de que construyan más ‍centros de datos y fomenten ⁠un mayor uso de la inteligencia artificial (IA) en ámbitos como la educación, la sanidad y la preparación ante catástrofes.

La iniciativa —denominada OpenAI para Países— ampliará el alcance de sus productos y ayudará a cerrar la brecha entre los países con un amplio acceso a la tecnología de IA y los que aún no tienen la capacidad, según la empresa.

OpenAI también espera fomentar un uso más profundo de sus herramientas, y añade que ‌los sistemas de IA son capaces de realizar tareas ⁠más complejas de lo que mucha gente ⁠cree.

"La mayoría de los países todavía están muy lejos de lo que los sistemas de IA actuales hacen posible", afirmó la empresa en ‍un informe compartido con Reuters.

OpenAI puso en marcha la iniciativa internacional el año pasado y en diciembre escogió ⁠al exministro de Economía británico George ‌Osborne para supervisar el proyecto. Osborne y Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, presentarán el proyecto a representantes públicos esta semana en Davos.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que ha ayudado a consolidar a OpenAI, creadora de ChatGPT, ‌en la ‌vanguardia del auge moderno de la IA. La empresa alcanzó recientemente un valor de 500.000 millones de dólares y está estudiando una oferta pública de venta que podría alcanzar el billón de dólares.

Once países se han adherido a OpenAI ​para Países. Cada acuerdo tiene una estructura diferente.

Estonia, por ejemplo, está integrando la herramienta educativa de OpenAI, ChatGPT Edu, en las escuelas secundarias de todo el país. En Noruega y Emiratos Árabes Unidos, OpenAI está trabajando con otras empresas para construir centros de datos y convertirse en su primer cliente.

El miércoles, los ejecutivos de OpenAI dijeron que esperaban trabajar con los ‍Estados en otras áreas, como la planificación de catástrofes. En Corea del Sur, OpenAI está explorando un acuerdo con la autoridad gubernamental del agua para construir un sistema de alerta y defensa en tiempo real contra los problemas hídricos provocados por el cambio climático.

En su informe, OpenAI afirma ​que su "usuario avanzado" típico, es decir, el que se sitúa en el percentil 95, recurre a las capacidades de razonamiento avanzado de OpenAI siete veces ​más que un usuario normal. También hay grandes diferencias entre países.

Por ejemplo, en Singapur, que tiene un amplio acceso a las ⁠herramientas de IA, la gente envía más del triple de mensajes sobre codificación que la media, según el informe.

Con información de Reuters