Nvidia prevé mayores ingresos mientras China nubla su futuro

Nvidia proyectó el miércoles ingresos para el tercer trimestre por sobre las estimaciones de Wall Street, ayudada por la fuerte demanda de sus chips de inteligencia artificial por parte de proveedores de servicios en la nube que están ampliando la infraestructura para impulsar la tecnología de IA generativa.

El líder del mercado de IA prevé ingresos en el tercer trimestre de 54.000 millones de dólares, más o menos un 2%, frente a la estimación promedio de analistas de 53.140 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Las acciones de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, caían un 2,5% en las negociaciones ampliadas. Los papeles han escalado más de un tercio en lo que va de 2025, superando la subida de casi un 10% en el período del índice de referencia S&P 500.

Pero la compañía se ha visto atrapada en el fuego cruzado de la guerra comercial entre Washington y Pekín, en un momento en que las dos mayores economías del mundo se disputan el dominio de la tecnología de IA generativa.

La empresa dijo que no había asumido ningún envío de chips H20 a China en las perspectivas y que no hubo ventas de H20 a clientes en China en el segundo trimestre.

Aun así, la demanda de los avanzados chips de Nvidia, capaces de procesar con rapidez las grandes cantidades de datos que utilizan las aplicaciones de IA generativa, se ha disparado a medida que las empresas compiten entre sí por dominar la nueva tecnología.

Las grandes firmas tecnológicas, como Meta Platforms y Microsoft, han invertido grandes sumas de dinero en apoyar sus ambiciones de IA, y Nvidia es la mayor beneficiaria, con una parte significativa de este gasto destinada a sus chips.

Nvidia dijo que cerca de la mitad de sus 41.000 millones de dólares en ingresos por centros de datos procedieron de grandes proveedores de servicios en la nube durante su segundo trimestre fiscal.

En un acuerdo sin precedentes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nvidia ha acordado pagar al Gobierno el 15% de algunos de sus ingresos en China a cambio de una revocación de las restricciones que frenaban las ventas de sus chips H20 a China.

Pero Pekín ha advertido a las empresas nacionales sobre las importaciones y las fuentes dijeron que Nvidia ha detenido la producción de chips H20.

En mayo, Nvidia esperaba que las restricciones le restaran 8.000 millones de dólares de ventas en el trimestre de julio. La empresa registró ingresos de 46.740 millones de dólares en el segundo trimestre, superando las estimaciones de 46.060 millones.

Con información de Reuters