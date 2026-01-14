TikTok transmitirá fragmentos de partidos del Mundial 2026: cómo verlos

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será una de las ediciones más transmedia de la historia. Como parte de esa estrategia, TikTok se convirtió en la primera “Plataforma Preferida” de la FIFA, un estatus que permitirá a la red social ofrecer clips oficiales de los partidos, fragmentos en directo, material exclusivo y perspectivas únicas del torneo además del típico contenido generado por creadores.

Qué contenido ofrecerá TikTok del Mundial 2026

Gracias al acuerdo entre FIFA y TikTok, la plataforma no solo compartirá videos cortos de momentos clave —como goles, atajadas y jugadas destacadas— sino que también funcionará como un centro temático inmersivo dentro de la app:

Highlights oficiales de los partidos autorizados por FIFA.

Fragmentos en directo que podrán ser publicados por medios con derechos o creadores seleccionados.

Contenido exclusivo detrás de escena , como entrenamientos, conferencias de prensa y más.

Acceso a estadísticas, filtros, stickers y experiencias interactivas relacionadas con el Mundial.

Cómo ver los fragmentos y contenidos del Mundial en TikTok

Para seguir la cobertura del Mundial 2026 en TikTok:

Actualizá la app de TikTok a su versión más reciente en tu móvil (iOS o Android). En el buscador, escribí “FIFA World Cup 2026” o buscá el hashtag oficial que se active alrededor de la fecha del torneo. TikTok desplegará un centro temático o “hub” dedicado al Mundial, donde se agruparán clips, highlights y otros contenidos oficiales. Podés activar notificaciones de cuentas oficiales de FIFA o de medios con derechos para no perderte actualizaciones.

Este centro temático será una especie de “punto de encuentro” dentro de TikTok para contenidos de fútbol, con un diseño pensado para que los usuarios encuentren rápida y fácilmente lo más relevante del torneo.

Lo que cambia respecto de torneos anteriores

Tradicionalmente, los derechos de transmisión de un Mundial están fuertemente regulados, y ver partidos completos requiere servicios de TV por cable o plataformas de streaming con licencia.

Con esta alianza:

TikTok no reemplaza la transmisión en vivo tradicional , pero amplía el acceso a clips oficiales del Mundial directamente desde la app.

Los creadores podrán producir contenido autorizado usando material oficial y llegar a grandes audiencias.

Los fanáticos jóvenes o usuarios que consumen contenidos principalmente en formato corto tendrán una nueva vía para seguir al torneo sin salir de TikTok.

Por qué es relevante para los fans

La Copa Mundial es el evento deportivo más visto del planeta, y el acuerdo con TikTok responde al crecimiento de consumo de fútbol en redes sociales, especialmente entre audiencias más jóvenes y móviles. Ofrecer videos oficiales, fragmentos y experiencias interactivas en una plataforma de formato corto acelera la forma en que los fans pueden conectarse con el torneo, aprender datos en tiempo real y compartir sus reacciones con otros usuarios.

Si bien TikTok no transmitirá los partidos completos del Mundial 2026, sí será un punto clave para ver y compartir fragmentos oficiales, highlights y contenido exclusivo autorizado por la FIFA. Para aquellos que quieren seguir el torneo de forma ágil, dinámica y orientada a formatos cortos —especialmente desde dispositivos móviles— la app funcionará como un complemento de la cobertura tradicional, acercando los momentos más importantes del fútbol mundial a una comunidad global de usuarios.