Meta le dio la peor noticia a Elon Musk: Threads le ganó a X

En la carrera por dominar las redes sociales, Threads, la plataforma de Meta lanzada en 2023 como alternativa a X (antes Twitter), dio un paso clave al superar a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles. Según datos recientes de la firma de análisis Similarweb, la app de Meta alcanzó 141,5 millones de usuarios diarios en iOS y Android, frente a los 125 millones de X en ese mismo segmento, lo que representa un brusco cambio en la preferencia de los usuarios en el entorno móvil, donde gran parte del consumo digital ocurre hoy en día.

Un sorpasso sostenido en móviles

El crecimiento de Threads frente a X no fue repentino ni aislado, sino el resultado de una evolución progresiva desde 2025. Los reportes de Similarweb muestran que, a partir de octubre del año pasado, la red social de Meta comenzó a superar de manera constante a X en usuarios activos diarios en smartphones con iOS y Android. Este liderazgo móvil es significativo porque, aunque X sigue dominando en accesos desde navegadores web, la preferencia del público por la app de Meta en teléfonos marca una tendencia clara en la forma de usar redes sociales.

A diferencia de X, Threads se beneficia de su estrecha integración con Instagram y Facebook, lo que ha facilitado a Meta atraer usuarios sin necesidad de estrategias de promoción agresivas ni campañas externas. Además, la plataforma fue sumando funciones como comunidades por intereses, filtros, mensajes directos, soporte para texto largo y publicaciones temporales, consolidando su atractivo entre distintos públicos.

¿Por qué importa?

El hecho de que Threads supere a X en usuarios activos diarios en móviles no significa que la batalla esté ganada en todos los frentes, pero sí indica un cambio importante en el ecosistema del microblogging. Hoy por hoy:

Threads lidera en móviles , el segmento más dinámico y dominante del consumo de redes sociales.

X mantiene ventaja en web, con una audiencia considerablemente mayor en accesos de navegador.

Esta dualidad muestra que la competencia no se reduce a un solo indicador, pero el dominio en móviles es un avance clave para Meta, especialmente en un momento donde las interacciones y el tiempo de uso suelen concentrarse en apps.

Contexto de la rivalidad

Threads nació como respuesta directa a los cambios que experimentó Twitter tras la compra por parte de Elon Musk y su transformación en X. Desde su lanzamiento, la plataforma de Meta fue sumando usuarios a un ritmo sostenido —llegando a más de 400 millones de usuarios activos mensuales en 2025— y consolidándose como un espacio donde muchos usuarios migraron desde otras redes sociales.

Mientras tanto, X ha enfrentado controversias relacionadas con su asistente de inteligencia artificial, Grok, y su uso para generar imágenes problemáticas, algo que también generó críticas y acciones regulatorias en varios países.

El adelantamiento de Threads sobre X en el segmento móvil marca un nuevo capítulo en la disputa entre Meta y Elon Musk, y refleja cómo las preferencias de los usuarios pueden cambiar con rapidez en función de características, integración con otros servicios y la experiencia general de uso.