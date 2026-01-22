Elon Musk reveló su mayor secreto: cómo es el algoritmo de X

Después de años de promesas, Elon Musk cumplió su anuncio y publicó el algoritmo que determina qué contenido se muestra en X, la red social que antes se conocía como Twitter. La novedad —poco habitual entre las plataformas sociales— permite acceder al código completo en GitHub, con el objetivo de aumentar la transparencia y que desarrolladores, analistas y comunidades puedan entender y contribuir al sistema que decide qué publicaciones y anuncios aparecen en los feeds.

Qué cambió: algoritmo en código abierto

La gran revelación de Musk consiste en que el algoritmo de recomendaciones de X ahora es de “código abierto”. Esto significa que cualquier persona puede ver, modificar y analizar el software que define cómo se ordenan y priorizan las publicaciones tanto orgánicas como publicitarias en la plataforma.

A diferencia de otras redes donde los algoritmos son propiedad exclusiva de la empresa, X ahora permite que su código sea accesible públicamente en GitHub, y Musk prometió actualizarlo cada cuatro semanas con notas de los desarrolladores.

¿Cómo decide X qué ves?

El algoritmo que ahora se hizo público funciona mediante modelos de inteligencia artificial —particularmente basados en arquitectura tipo transformer y tecnologías derivadas de Grok, la IA de xAI— en lugar de depender únicamente en reglas rígidas y manuales.

En términos generales:

Recopila publicaciones de cuentas que seguís y de otros contenidos relevantes fuera de tu red.

Analiza interacciones como me gusta, retuits, respuestas o tiempo de visualización para predecir qué es más probable que te interese.

Genera puntuaciones de relevancia que determinan qué aparece y en qué orden en tu feed.

Este enfoque con IA pretende personalizar la experiencia de cada usuario, maximizando la probabilidad de interacción con el contenido recomendado.

¿Por qué lo hizo público?

El paso de abrir el código del algoritmo responde a varias motivaciones:

Transparencia: Musk aseguró que quiere que los usuarios y desarrolladores entiendan cómo funciona el feed en X, algo poco común entre redes sociales. Críticas y presión: la red ha enfrentado cuestionamientos sobre su opacidad y funcionamiento, incluso ante reguladores externos que piden mayor claridad en la forma en la que se muestra contenido. Evolución continua: al permitir que terceros analicen el algoritmo, la comunidad tecnológica puede aportar mejoras o detectar sesgos que el propio X aún no ha resuelto.

Musk mismo reconoció que el algoritmo “necesita mejoras masivas” y que publicarlo hace que la comunidad entienda mejor sus limitaciones y potencialidades.

Qué impacto tiene en los usuarios

Para la mayoría de los usuarios de X, el hecho de que el algoritmo sea público no cambia inmediatamente la forma de usar la app ni ofrece nuevas opciones de configuración visibles. Sin embargo:

Investigadores y analistas ahora pueden estudiar cómo se estructura la recomendación de contenido.

Desarrolladores pueden proponer mejoras o detectar problemas de sesgo o seguridad.

La medida puede influir en futuras decisiones regulatorias sobre transparencia en redes sociales.

¿Qué sigue para el algoritmo de X?

Aunque el código ahora está disponible públicamente, el algoritmo de X seguirá evolucionando con actualizaciones periódicas y ajustes impulsados tanto por el equipo interno como por la comunidad. Elon Musk dijo que seguirá publicando actualizaciones del algoritmo con notas explicativas cada cuatro semanas, algo que podría generar un cambio en cómo se percibe la transparencia en redes sociales.

La decisión de revelar el “secreto” detrás de la forma en que X decide qué ves representa un paso poco común en el mundo de las plataformas sociales, donde los algoritmos suelen mantenerse cerrados, y abre un nuevo capítulo sobre cómo la IA y la transparencia pueden coexistir en un producto de consumo masivo.