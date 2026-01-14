Cuáles fueron los 5 argentinos que más seguidores sumaron en Instagram en 2025

El ránking también mide el nivel de engagement y la conexión real con la audiencia.

Las redes sociales dejaron de ser solo un canal para comunicarse y hoy funcionan como una verdadera plataforma de negocios, visibilidad y construcción de marca personal. En Argentina, Instagram sigue siendo clave para influencers, deportistas y figuras de la TV, incluso frente al avance sostenido de TikTok. Un estudio reciente de HypeAuditor reveló quiénes fueron los argentinos que más seguidores sumaron en Instagram durante 2025 y cuáles son las tendencias que explican ese crecimiento.

El ranking no solo mide la cantidad de nuevos followers, sino también el nivel de engagement y la conexión real con la audiencia, un factor central para el marketing digital en 2026. Deporte, salud, entretenimiento y humor aparecen como los grandes motores del crecimiento orgánico en la plataforma.

Los argentinos que más crecieron en Instagram en 2025

El primer puesto fue para Franco Mastantuono, una figura que no se dedica a las redes sociales en forma tradicional, pero que protagonizó uno de los hitos deportivos del año. Con apenas 18 años, el pase de River Plate al Real Madrid —el más caro en la historia del fútbol argentino— impulsó un crecimiento explosivo: sumó 2,9 millones de seguidores en 2025 y ya supera los 3,5 millones. Además, mantiene una tasa de engagement del 12%, muy por encima del promedio.

En segundo lugar aparece la cuenta Recetas Saludables Fit, que incorporó 2,8 millones de nuevos seguidores. Su éxito confirma una tendencia clara: el interés por la alimentación consciente, el bienestar y el estilo de vida saludable sigue en alza y genera comunidades muy fieles.

El tercer puesto fue para Santiago del Moro. Su exposición constante como conductor de Gran Hermano y los Premios Martín Fierro le permitió sumar más de 2 millones de seguidores, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del entretenimiento argentino en Instagram.

La streamer Milica (Micaela Ybañez) quedó cuarta tras sumar 1,8 millones de seguidores. Su consagración en el evento Supernova Strikers y su contenido de lifestyle, fitness y gaming conectaron fuerte con el público joven. El quinto lugar fue para el naturópata Guilherme Moscat, que creció con mensajes sobre remedios naturales y bienestar en un número similar, también rondando el 1,8 millones de nuevos seguidores.

Los argentinos que más seguidores sumaron en Instagram en 2025, según Hype Auditor.

Quiénes completan la lista

Gaspi (humorista, +1,7 millones de seguidores).

Julián Álvarez (futbolista, +1,5 millones de seguidores).

Luciano Mellera (humorista, +1,3 millones de seguidores).

Paulo Silvestre (influencer de salud, +1,3 millones de seguidores).

Agus Liporace (influencer de cocina, +1,1 millones de seguidores).

Tendencias que marcan el crecimiento digital

El ranking refleja una fuerte preferencia del público por contenidos vinculados a la salud, el deporte y el entretenimiento, sin dejar de lado el humor como un factor clave para viralizar publicaciones. Desde HypeAuditor destacan que estas temáticas generan comunidades más fieles y niveles de interacción superiores al promedio.

Fundada en 2018, HypeAuditor es una plataforma especializada en marketing de influencers que analiza Instagram, TikTok, YouTube, Twitch y X. Su informe sobre Instagram en Argentina durante 2025 confirma que el engagement auténtico será el principal diferencial para creadores y marcas en el ecosistema digital de 2026.