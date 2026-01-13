Cómo son los nuevos parlantes con IA que presentó LG en CES 2026

En el marco de CES 2026, LG Electronics presentó una renovación profunda de su familia de parlantes xboom, desarrollada junto al artista e innovador will.i.am. La propuesta combina sonido potente, personalización impulsada por IA y formatos adaptados a distintos estilos de vida, desde encuentros sociales y karaoke hasta aventuras al aire libre. El foco está puesto en una experiencia de audio más inteligente, capaz de ajustarse al entorno, al contenido y a las preferencias del usuario.
IA aplicada al sonido y la personalización
La nueva generación xboom integra funciones de inteligencia artificial que ajustan el audio en tiempo real. AI Sound analiza el contenido y optimiza el ecualizador para destacar voces, ritmos o melodías. Space Calibration Pro adapta la salida sonora según el entorno, ya sea interior o exterior, mientras que AI Lighting sincroniza luces multicolor con la música para crear atmósferas dinámicas. Además, la plataforma FYI.RAiDiO suma DJs y “personas de IA” que curan música de forma conversacional y contextual.
Stage 501: potencia para fiestas y karaoke
El xboom Stage 501 está pensado para reuniones y celebraciones. Ofrece hasta 220 W enchufado (160 W con batería), 25 horas de reproducción con batería intercambiable y un diseño versátil para distintas posiciones. Incorpora AI Karaoke Master, capaz de ajustar o eliminar voces de miles de canciones sin archivos especiales, ideal para cantar solo o en grupo.
Blast: resistencia y autonomía para exteriores
Para playa, camping o patio, el xboom Blast prioriza durabilidad y batería: hasta 35 horas de uso, 220 W de potencia y radiadores pasivos para un sonido expansivo. Su construcción robusta y asas de transporte facilitan el uso en movimiento y en entornos exigentes.
Mini y Rock: opciones compactas y todoterreno
El xboom Mini apuesta por un formato cúbico, portátil y elegante, con 10 horas de autonomía, resistencia IP67 y sonido claro pese a su tamaño. En tanto, el xboom Rock eleva la apuesta en resistencia con estándares militares, 10 horas de batería, mejor potencia respecto a su antecesor y compatibilidad con LE Audio Auracast para compartir música entre varios parlantes.
Con esta ampliación de la línea xboom, LG refuerza su estrategia de audio portátil para 2026, combinando diseño, potencia e inteligencia artificial para distintos usos cotidianos, desde la fiesta hasta la aventura.