Una cadena líder en retail recomienda regalos para esta Navidad

Con la Navidad cada vez más cerca, las cadenas de retail como Cetrogar refuerzan sus propuestas para facilitar la elección de regalos en un contexto donde el presupuesto sigue siendo un factor clave.

La propuesta incluye celulares, televisores, equipos de sonido, notebooks y tablets, con descuentos y planes de pago tanto en su tienda online como en sus más de 115 sucursales en todo el país.

Para regalar conexión: celulares para todos los presupuestos

El celular se consolidó como uno de los regalos más elegidos para las Fiestas, por su rol central en la comunicación, el entretenimiento y la creación de contenido. En ese segmento, Cetrogar ofrece opciones que parten desde los $100.000, con financiación en cuotas.

Entre los modelos destacados se encuentran el ZTE Blade A35 de 6,7 pulgadas, con 64 GB de almacenamiento, disponible a $99.999 con hasta 12 cuotas sin interés; el Motorola G15 con 128 GB, a $239.999; y el Samsung Galaxy A16, con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, a $349.999, todos con descuentos especiales por Navidad.

Para regalar entretenimiento: Smart TV y sonido

El televisor sigue siendo uno de los protagonistas del hogar, especialmente en reuniones familiares. Para quienes buscan renovar la pantalla, se destacan el Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 55 pulgadas, a $739.999, y el TV Quantic de 43 pulgadas Full HD, a $349.999.

La propuesta se completa con equipos de audio pensados para acompañar las celebraciones, como el minicomponente LG XBOOM de 300W, y accesorios personales como los auriculares Sony WH-CH520, una opción accesible para uso diario.

Para regalar movilidad: notebooks y tablets

Las notebooks y tablets aparecen como regalos funcionales para estudiar, trabajar o entretenerse desde cualquier lugar. Dentro de esta categoría, Cetrogar destaca la Notebook Lenovo IPSlim3 con Ryzen 3, a $787.399, y la Lenovo IdeaPad con procesador Intel, a $432.699.

En tablets, se ofrecen alternativas como la Lenovo One de 8,7 pulgadas, ideal para uso cotidiano, y la Quantic de 10,1 pulgadas, una de las opciones más accesibles del segmento.

Financiación y beneficios especiales por Navidad

Además de los descuentos, Cetrogar ofrece planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés y la posibilidad de acceder a Cetro Crédito, que permite comprar sin tarjeta en hasta 24 cuotas fijas. A esto se suma un sorteo navideño que entrega un millón de pesos diarios en órdenes de compra hasta el 24 de diciembre.

Con esta selección, la cadena busca acompañar a las familias en una de las fechas de mayor consumo del año, con opciones tecnológicas que combinan utilidad, financiación y precios accesibles.