Warner Bros Discovery demanda al generador de fotos Midjourney por robar Superman y Scooby-Doo

Foto de archivo del logo de Warner Bros en el Festival de Cannes

Warner Bros Discovery demandó el jueves a la empresa de generación de fotos por IA Midjourney, alegando que robó descaradamente las obras del estudio para generar imágenes de Batman, Superman, Wonder Woman, Bugs Bunny, Scooby-Doo y otros personajes protegidos por derechos de autor.

En una denuncia presentada ante un tribunal federal de Los Ángeles, Estados Unidos, Warner Bros dijo que el robo permitió a Midjourney entrenar su servicio de imagen y vídeo para ofrecer a los suscriptores imágenes descargables de alta calidad de sus personajes en "todas las escenas imaginables".

Warner Bros también dijo que Midjourney sabía que su conducta era ilícita porque una vez bloqueó a los suscriptores la generación de videos a partir de muchas imágenes infractoras, antes de levantar esa medida de protección el mes pasado mientras promocionaba el cambio como una "mejora".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Midjourney ha tomado una decisión calculada y con ánimo de lucro de ofrecer protección cero a los titulares de derechos de autor a pesar de que Midjourney conoce el impresionante alcance de su piratería e infracción de derechos de autor", dice la demanda.

El demandante solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada, el reintegro de los beneficios y el cese de nuevas infracciones.

La demanda sigue a otra similar presentada en junio contra Midjourney por Walt Disney y Universal de Comcast sobre personajes como Darth Vader, Bart Simpson, Shrek y Ariel de "La Sirenita".

Lanzada en 2022 y dirigida por su fundador David Holz, Midjourney, con sede en San Francisco, tenía casi 21 millones de usuarios en septiembre de 2024 y unos ingresos estimados de 300 millones de dólares en 2024, según la demanda de Warner Bros.

Midjourney y sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Con información de Reuters