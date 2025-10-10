Inteligencia artificial: OpenAI y Sur Energy anunciaron una fuerte inversión en Argentina

En un anuncio que redefine el mapa tecnológico y energético de América Latina, las compañías Sur Energy y OpenAI confirmaron este viernes 10 de octubre sus planes para desarrollar Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de inteligencia artificial (IA) que busca situar al país a la vanguardia del ecosistema global.

Ambas empresas han firmado una Carta de Intención (LOI) para colaborar en el desarrollo de un centro de datos (data center) a gran escala, diseñado para albergar la próxima generación de computación de IA, en La Patagonia. Con una capacidad potencial de hasta 500 MW, este será el primer proyecto Stargate en la región, y está destinado a promover el crecimiento impulsado por la IA, generando amplios beneficios económicos y sociales.

La magnitud del proyecto es histórica. Estructurado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa supondrá una inversión de hasta $25.000 millones a plena escala, posicionándose como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética en la historia de la Argentina. Esta inversión se canalizará a través de un joint venture entre Sur Energy —que operará como integrador de energía e infraestructura— y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel. OpenAI, por su parte, se convertirá en comprador clave de la capacidad del nuevo centro.

Visión de transformación y sostenibilidad

La alianza se fundamenta en un doble pilar: tecnología y energía sostenible. Sur Energy liderará la implementación, asegurando que el ecosistema del data center sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles, aprovechando el potencial del país en este campo.

"El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad y atrayendo inversiones internacionales", afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Desde OpenAI, su CEO Sam Altman subrayó el impacto social: “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”.

Como parte de la iniciativa global OpenAI for Countries, la alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI, comenzando por el sector público. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que permitirá generar significativos ahorros de costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.