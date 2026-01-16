Evitá que la IA ingrese a tus mails de Gmail en 6 simples pasos

El ajuste está disponible tanto en Android como en iPhone.

Google sumó una opción clave en Gmail que permite limitar el acceso de la inteligencia artificial al contenido de los correos electrónicos, una medida pensada para quienes buscan mayor control sobre su privacidad. El ajuste está disponible tanto en Android como en iPhone y permite reducir la intervención de sistemas de IA como Gemini, que analizan los mensajes para ofrecer funciones automáticas dentro del correo.

La novedad llega en un contexto donde la inteligencia artificial avanza cada vez más sobre los servicios digitales de uso cotidiano. En Gmail, estas tecnologías se utilizan para resumir correos largos, sugerir respuestas automáticas, destacar información relevante y mejorar las búsquedas dentro de la bandeja de entrada. Aunque estas funciones prometen ahorrar tiempo, no todos los usuarios están dispuestos a que sus mensajes personales sean analizados por sistemas automatizados.

Gmail y la inteligencia artificial de Google

Desde hace años, contar con una cuenta de Google es casi imprescindible para navegar por internet, usar Android o acceder a servicios como YouTube y Drive. En ese ecosistema, Gmail funciona como la puerta de entrada y concentra una enorme cantidad de información personal y laboral.

Con la incorporación de la inteligencia artificial a gran escala, Google reforzó el uso de datos reales para entrenar y mejorar sus sistemas. Para lograr herramientas más rápidas y precisas, la IA necesita analizar correos electrónicos, eventos, documentos y conversaciones almacenadas en la cuenta del usuario.

En Gmail, la integración de la inteligencia artificial se refleja en varias funciones prácticas. Entre las más conocidas están los resúmenes automáticos de hilos largos, las sugerencias de respuesta, la detección de información clave y las búsquedas más eficientes dentro de la bandeja de entrada.

Aunque estas funciones prometen ahorrar tiempo, muchos usuarios temen por su privacidad.

Privacidad y dudas sobre el análisis de correos

Estas herramientas están pensadas para quienes reciben grandes volúmenes de correos a diario y necesitan optimizar su tiempo. Sin embargo, su funcionamiento implica que el contenido de los mensajes sea procesado por sistemas automatizados. Por este motivo, el uso de IA sobre mensajes personales genera inquietudes relacionadas con la confidencialidad y la seguridad de los datos.

Uno de los puntos más discutidos es cómo convive este análisis con medidas como el cifrado y hasta qué punto se mantiene la privacidad que muchos usuarios esperan de sus comunicaciones. Ante este escenario, Google decidió ofrecer una alternativa para quienes prefieren reducir la intervención de la inteligencia artificial.

Cómo desactivar las funciones inteligentes en Gmail

Google incorporó una opción que permite desactivar las “funciones inteligentes” de Gmail en pocos pasos y sin necesidad de conocimientos técnicos. El procedimiento es similar tanto en Android como en iOS y se realiza directamente desde la app oficial.

Para limitar el uso de inteligencia artificial sobre tus correos electrónicos, seguí estos pasos:

Abrí la aplicación Gmail en tu celular. Tocá el menú (ícono de tres líneas) ubicado en la esquina superior izquierda. Ingresá en la sección Ajustes. Seleccioná la cuenta de correo en la que querés aplicar el cambio. Buscá la opción Funciones inteligentes. Desactivá el interruptor correspondiente.

Una vez realizado este ajuste, Gmail dejará de utilizar el contenido de los correos para ofrecer sugerencias y otras funciones basadas en inteligencia artificial. El correo seguirá funcionando con normalidad, pero con una experiencia menos personalizada y mayor control sobre la privacidad.