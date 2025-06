Cómo inscribirse en un programa gratuito de formación en tecnología e inteligencia artificial

Oracle, la compañía líder en desarrollo de software, bases de datos y soluciones en la nube, anunció el lanzamiento de una nueva edición de Oracle Next Education (ONE). Se trata de su innovador programa de capacitación tecnológica, gratuito y 100% online, que en esta oportunidad pone un fuerte énfasis en la Inteligencia Artificial (IA). Esta iniciativa subraya el firme compromiso de Oracle con la empleabilidad, la inclusión social y el desarrollo de talentos para satisfacer la creciente demanda de especialistas en el sector tecnológico.

El programa ONE es el resultado de una sólida alianza entre Oracle, Alura y FIAP (Facultad de Informática y Administración Paulista). Juntos, conforman el mayor ecosistema de educación tecnológica de América Latina, ofreciendo contenidos actualizados y rutas formativas especializadas. El objetivo es ambicioso: formar a 40 mil profesionales en la región. En sus cinco años de existencia, ONE ya ha superado las expectativas, atrayendo a más de 511 mil inscritos en 14 países de América Latina. De este impresionante número, más de 107.000 alumnos han completado su formación y, lo que es aún más significativo, 16.000 de ellos han conseguido empleo, generando un impacto económico estimado de US$ 136 millones anuales en salarios.

Un modelo educativo en dos etapas: de los fundamentos a la especialización

ONE propone un modelo educativo estructurado en dos etapas clave, pensadas para guiar a los alumnos desde los conceptos básicos hasta la especialización más demandada en el mercado:

Tech Foundation (7 meses): esta primera fase introduce a los participantes en los fundamentos de la programación y la inteligencia artificial , sentando las bases para su desarrollo profesional.

esta primera fase introduce a los participantes en los fundamentos de la y la , sentando las bases para su desarrollo profesional. Tech Advanced (3 meses): la segunda etapa profundiza en áreas cruciales como bases de datos, aplicaciones de IA generativa e infraestructura en la nube, e incluye la preparación para la codiciada certificación OCI Foundation (Oracle Cloud Infrastructure).

Ambas etapas no solo se centran en las habilidades técnicas, sino que también refuerzan competencias interpersonales esenciales como el liderazgo y la agilidad profesional, preparando a los alumnos de manera integral para los desafíos del mercado laboral.

Rutas actualizadas y un ecosistema de apoyo único

“La evolución de ONE demuestra cómo estamos alineados con las transformaciones del sector tecnológico, ofreciendo una jornada de aprendizaje que realmente prepara a nuestros alumnos para los desafíos del presente y del futuro”, destaca Amanda Gelumbauskas, responsable del programa en América Latina. “Al enfocarnos en áreas estratégicas como Ciencia de Datos, Back-End y Cloud, y al incorporar inteligencia artificial y certificaciones de punta, ampliamos el potencial de innovación e inserción global de nuestros talentos”.

ONE ofrece rutas actualizadas en Ciencia de Datos, Back-End y certificación en Oracle Cloud Infrastructure (OCI), con una duración total que varía entre 7 y 12 meses, sumando más de 700 horas de contenido de alta calidad. Su formato flexible y 100% online permite a los participantes combinar sus estudios con otras actividades, adaptándose a sus ritmos de vida.

“La presencia cada vez más fuerte de Oracle en el entorno multicloud, en asociación con líderes del sector, convierte el dominio en OCI en un diferencial estratégico para los participantes de ONE. Al ofrecer formación y certificación en Oracle Cloud Infrastructure, preparamos a nuestros estudiantes para atender las exigencias de un mercado que demanda, cada vez más, profesionales cualificados en soluciones de nube”, complementa Gelumbauskas.

Durante el trayecto formativo, los alumnos no están solos. Cuentan con el invaluable apoyo de Luri, la inteligencia artificial de Alura, que actúa como un asistente de aprendizaje personalizado. Además, una comunidad activa en Discord fomenta el intercambio de conocimientos entre compañeros e instructores, complementado con talleres y contenidos exclusivos que enriquecen la experiencia.

“La fortaleza de ONE está en la profundidad de sus rutas, en la personalización de la enseñanza y en el compromiso de nuestra comunidad. Los proyectos prácticos y la fuerte conexión con el mercado proporcionan a los alumnos la confianza y experiencia que necesitan para destacarse”, afirma Christian Velasco, líder de Alura Latam.

Fechas de inscripción

Uno de los pilares fundamentales de ONE es su fuerte conexión con el mercado laboral. Los graduados de la fase avanzada tienen la posibilidad de integrarse a la red AlumniONE, que les brinda acceso a EmpregaONE, una plataforma exclusiva con oportunidades laborales y recursos para el desarrollo de carrera. Asimismo, pueden sumarse al programa CareerUP, que busca fortalecer habilidades personales y valores de inclusión, en línea con los principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

El período de inscripción para el próximo grupo (G9) está abierto desde el 10 de junio y se extenderá hasta el 15 de julio de 2025. Las clases darán inicio el 22 de julio. Los interesados en transformar su futuro profesional pueden conocer más detalles y registrarse en el sitio oficial del programa: Oracle Next Education.