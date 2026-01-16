Cómo elegir qué Reels ver en Instagram: el paso a paso

“Tu algoritmo”, la nueva sección para elegir qué ver.

Instagram empezó a soltar un poco el control de uno de sus espacios más adictivos: el feed de Reels. Desde ahora, los usuarios pueden influir de manera directa en el contenido que ven gracias a una nueva función llamada “Tu algoritmo”, que ya se encuentra disponible para todos los usuarios angloparlantes a nivel global. El objetivo es claro: dejar de depender exclusivamente de un algoritmo opaco y darle a cada persona más poder de decisión sobre los videos que aparecen en pantalla.

La novedad fue anunciada por Adam Mosseri, CEO de Instagram, quien explicó que esta herramienta busca ajustar la experiencia de Reels según los intereses reales de cada usuario. Además, por tiempo limitado, la red social permite seleccionar tres intereses principales para 2026, una forma explícita de “educar” al algoritmo sobre qué tipo de contenido se quiere consumir de ahora en más.

Cómo funciona “Tu algoritmo” en Instagram

La función no reemplaza el sistema de recomendaciones tradicional, sino que lo complementa. Instagram seguirá analizando qué Reels mirás completos, cuáles likeás y cuáles salteás, pero ahora también tendrá en cuenta los temas que elijas de manera manual. Esto evita tener que marcar constantemente publicaciones como “No me interesa” para limpiar el feed. Podés ajustar tu feed de Reels con los siguientes pasos:

Entrar a la pestaña Reels desde la app de Instagram.

Acceder a la opción “Tu algoritmo” dentro de la configuración de Reels.

Agregar temas de interés según el contenido que más te gusta ver (tecnología, viajes, humor, deportes, entre otros).

Eliminar temas que ya no te interesan , para que aparezcan menos videos de ese tipo.

Seleccionar hasta tres intereses principales para 2026 (disponible por tiempo limitado).

Guardar los cambios y dejar que el algoritmo ajuste el feed de forma progresiva.

Instagram ahora también tendrá en cuenta los temas que elijas de manera manual.

Instagram aclara que estas preferencias se pueden modificar en cualquier momento, por lo que el feed se adapta a medida que cambian los gustos del usuario. Por ahora, la herramienta está habilitada solo para cuentas en inglés, aunque se espera una expansión gradual a otros idiomas y regiones.

Los límites del control del feed

Eso sí, Instagram no está dispuesto a ceder todo el mando. Según informó Engadget, no es posible reducir los anuncios usando esta función. Intentar agregar términos como “ads” para ver menos publicidad directamente devuelve un error. Sin embargo, sí se pueden seleccionar categorías amplias como “contenido patrocinado” o incluso “IA”, aunque esto último parece apuntar a videos sobre inteligencia artificial y no necesariamente a contenido generado con ella.

Esta actualización se suma a otros cambios recientes, como el historial de Reels vistos, nuevas herramientas de edición y opciones de personalización para creadores. Con “Tu algoritmo”, Instagram busca que el feed sea un poco más predecible y personal. Falta ver si esto mejora realmente la experiencia o solo cambia la forma de scrollear, pero al menos ahora, Reels se adapta un poco más a cada usuario.

Además, este movimiento de Instagram también puede leerse como una respuesta a las críticas crecientes sobre la falta de transparencia de los algoritmos y su impacto en el consumo de contenido. Al permitir que los usuarios indiquen de forma explícita qué quieren ver, la plataforma intenta generar una relación más equilibrada entre automatización y elección personal. Para creadores y marcas, esto abre un nuevo escenario: entender y trabajar mejor los intereses declarados por la audiencia puede volverse clave para lograr mayor alcance y relevancia dentro de Reels en los próximos meses.