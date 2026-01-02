Te mostramos ajustes prácticos para que Google Maps consuma menos batería mientras lo usás en el auto

Google Maps es una de las aplicaciones de navegación más utilizadas en rutas, viajes y trayectos cotidianos. Sin embargo, su uso prolongado —especialmente con GPS activo, datos y pantalla encendida— puede agotar rápidamente la batería del teléfono, algo que se vuelve crítico en viajes largos o cuando necesitás que el celular llegue al destino con carga.

Con algunos ajustes simples en configuración, podés optimizar Google Maps para que consuma menos energía sin perder precisión en la ruta ni funciones clave como indicaciones por voz o tráfico en tiempo real. A continuación, detallamos los ajustes más eficaces para administrar mejor la batería mientras usás Google Maps en el auto.

1. Activá el modo de ahorro de batería en el sistema

Tanto en Android como en iPhone, existe una opción general de ahorro de batería que restringe actividades en segundo plano y limita efectos visuales, lo que reduce el consumo cuando la app está activa.

En Android: Ajustes > Batería > Modo de ahorro de energía .

En iPhone: Ajustes > Batería > Modo de bajo consumo.

Este ajuste ayuda a que Google Maps use menos recursos del sistema durante la navegación.

2. Reducí el brillo de pantalla y apagá la pantalla cuando no lo necesites

El brillo de la pantalla suele ser uno de los principales factores de consumo. Para viajes:

Bajá manualmente el brillo a un nivel cómodo pero bajo.

Activá el brillo automático para que responda a las condiciones de luz.

Considerá usar una base con soporte que permita ver el mapa con pantalla atenuada.

3. Descargá mapas sin conexión

Antes de salir de viaje, podés descargar el mapa de la zona que vas a recorrer. Esto hace que Google Maps use menos datos y procesamiento en tiempo real, ya que no necesita cargar continuamente mapas desde la red:

Abrí Google Maps. Buscá la región donde vas a viajar. Tocá tu foto de perfil > Mapas sin conexión > Selección de mapa. Bajá el área deseada.

4. Desactivá funciones que no necesites en ruta

Hay funciones que consumen recursos adicionales sin aportar mucho cuando ya estás en marcha:

Desactivá la vista 3D o edificios en alto detalle .

Apagá el historial de ubicaciones en tiempo real si no lo necesitás.

Desactivá sonidos o alertas que no uses.

Cada uno de estos gestos reduce la carga de procesamiento y, por ende, el gasto energético.

5. Mantené Google Maps actualizado

Las versiones más recientes suelen incluir mejoras de eficiencia energética. Verificá en Google Play o App Store que tengas la versión más reciente.

Usar Google Maps como navegador en el auto no tiene por qué significar que tu batería se agote antes de llegar. Con algunos ajustes de configuración —como habilitar el ahorro de energía, descargar mapas sin conexión, reducir brillo y desactivar funciones innecesarias— podés extender la autonomía del celular y hacer que el viaje sea más cómodo y seguro sin quedarte sin batería en el camino.