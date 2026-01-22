Llegó: Riot Games lanzó oficialmente 2XKO en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Riot Games dio un paso clave en su expansión más allá de League of Legends con el lanzamiento oficial de 2XKO, su nuevo juego de peleas por equipos. Desde este 21 de enero, el título ya está disponible de forma gratuita en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, marcando el inicio de la Temporada 1 y el comienzo formal de su escena competitiva global.

2XKO apuesta por una experiencia diferente dentro del género: combates 2 contra 2, donde cada jugador controla a un campeón del universo de LoL y puede formar equipo con otra persona para enfrentarse a otros dúos en partidas online. Además, el lanzamiento llega con soporte completo de juego cruzado y progreso compartido, lo que permite avanzar con la misma cuenta tanto en PC como en consolas.

Qué es 2XKO y cómo se juega

2XKO es un juego de lucha en formato tag, es decir, cada jugador selecciona dos campeones que puede intercambiar durante el combate. El foco está puesto en la cooperación, ya que el sistema está diseñado para que dos personas jueguen juntas en tiempo real, coordinando ataques y estrategias.

A diferencia de otros títulos del género, Riot buscó que sea accesible tanto para jugadores experimentados como para quienes nunca tocaron un juego de peleas, con controles simplificados y mecánicas pensadas para facilitar el aprendizaje sin perder profundidad competitiva.

Todo el contenido de la Temporada 1

Con el lanzamiento, 2XKO inicia oficialmente su Temporada 1, que incluye:

Nueva campeona jugable: Caitlyn , disponible desde el primer día mediante un evento de reclutamiento por tiempo limitado. Puede desbloquearse gratis.

Compatibilidad multiplataforma entre PC, PS5 y Xbox Series X|S.

Progresión cruzada , con todo el contenido compartido entre plataformas.

Pase de batalla por niveles , con ruta gratuita y opciones premium.

Nuevas líneas de aspectos temáticos, incluyendo la serie Frame Perfect, inspirada en la escena competitiva.

Parte de los ingresos generados por los aspectos Frame Perfect se destinarán a financiar torneos comunitarios alrededor del mundo.

Arranca el circuito competitivo

La Temporada 1 también marca el inicio de la estructura de esports de 2XKO. El primer gran evento será el Frosty Faustings XVIII, considerado el primer Major oficial de la temporada 2026.

Riot anunció que apoyará activamente torneos organizados por la comunidad, buscando integrarse al ecosistema ya existente de juegos de pelea, en lugar de imponer un circuito completamente cerrado.

Un nuevo universo para Riot

Con 2XKO, Riot Games suma un nuevo pilar a su catálogo, junto a League of Legends, VALORANT y Teamfight Tactics. La apuesta es clara: expandir el mundo de Runaterra hacia otros géneros, manteniendo el foco en el juego competitivo, el contenido gratuito y una comunidad global conectada.

El juego ya se puede descargar desde su sitio oficial y en las tiendas digitales de cada plataforma.